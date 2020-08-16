Даже мёртвый я не позволю отдать страну, — Лукашенко (ВИДЕО)

В Минске 16 августа прошел митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Президент пришел на митинг с сыном Николаем и эмоционально выступил перед собравшимися. Он говорил полчаса.

Президент начал речь с того, что поблагодарил всех за то, что пришли.

«Спасибо вам, минчане, что терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии сказал, что не хотел звать людей на эту площадь.

«Я помню 90-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками, просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь.

Когда в середине 90-х на митингах и площадях мы уничтожили то, что было дано Богом — великую империю, — что хотели тогда вы? Вы просили кусок хлеба, 20 долларов заработной платы. Вы просили трактор и комбайн, чтобы спасти село, чтобы было молоко, мясо и хлеб? Вы просили не приватизировать заводы, не отнимать у крестьян землю и не вводить платную медицину, — сказал президент. — Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу? Вы просили меня отвести народ от пропасти? Мы это сделали! Мы построили суверенное независимое государство. Время выбрало нас, и мы это сделали.

Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина приказывают провести и нам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация.

Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой — неужели вы этого не видите? Это без меня — я никогда не пойду на слом нашего государства. У меня есть дети и внуки. Я хочу, чтобы они жили на своей земле, в своём государстве — плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но своим умом.

А теперь не для митинга, но я должен вам это сказать. У меня больше не будет такой возможности. Да, мы проводили жесткий курс, но мы с вами эту власть установили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы просили навести порядок. Я навел. Вы просили победить коррупцию. Вы просили очистить дороги от бандитов. Я сделал это. Я стою как перед Богом, выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации, не может!

Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвый, я не позволю вам.

Нам предлагают новые выборы — нас хотят этим ослабить. Кто пойдёт на эти выборы? Пойдём на выборы — а кто работать будет? Говорят, проявили не то жёсткость, не то жестокость на улицах? Так что, я ее породил? Нужно было остановить их. Не остановили бы — вас бы здесь не было. Пойдём на выборы — перевернём страну.

Не позорьте страну — мирную, процветающую и спокойную, которой во всем мире завидовали. У нас нет друзей и сторонников, все хотят, чтобы мы встали на колени. Не встанем.

Спокойной жизни они нам не дадут — они выползут, как крысы из своих нор. Ими управляют чужие люди, кукловоды, они видят западные границы нашей Беларуси под Минском, как в 39-м. Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью. Страну не отдадим, белорусы, думайте своей головой, пока не поздно, иначе завтра будут думать за нас другие.

Остановитесь! Не убивайте свое будущее! Мы — лакомый кусок для них. Скушают и не подавятся. Настало время вам решать. Что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. Загубите первого президента — это будет начало конца! Будете, как в Украине, на коленях стоять».

Лукашенко в своей речи отметил, что если в Белоруссии состоятся повторные выборы, то она погибнет как государство.

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