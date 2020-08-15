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Все проблемы Белоруссии скоро будут урегулированы

15:39. 15 августа 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


После заявлений Лукашенко о том, что надо организовать разговор с Путиным https://colonelcassad.livejournal.com/6098283.html, Лукашенко сегодня позвонил Путину, где обсудил ситуацию в Белоруссии.
По заявлению Кремля, стороны выразили уверенность, все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы (чтобы это не значило), а деструктивным силам будут мешать наносить ущерб сотрудничеству Белоруссии и РФ в рамках Союзного Государства.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Белоруссии проблемы вскоре будут разрешены. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов в республике.
«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», — указано в сообщении.
В ходе разговора было отмечено, что главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.
«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», — добавили в Кремле.
Президенты условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, подтвердив настрой на укрепление союзнических отношений. В Кремле отметили, что это «в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

https://russian.rt.com/ussr/news/774149-kreml-putin-lukashenko – цинк

Осталось узнать способ урегулирования и что будет с деструктивными силами.
После разговора с Путиным, Лукашенко отправился в Генеральный Штаб ВС Белоруссии, где будет обсуждаться сложившаяся ситуация, цветные сценарии и попытки внешнего вмешательства.


Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.


Глава Генштаба ВС Белоруссии Александр Вольфович.

Оба заняли свои должности в январе 2020-го года, когда Лукашенко перетрусил силовой аппарат. От этих людей немало зависит в вопросе вектора последующих событий.

PS. Украина объявила действия Лукашенко по возвращению России задержанных ЧВКшников "недружественным шагом". Зеленский назвал это "несправедливым"
Походу, СБУ тоже осталась с носом в этой истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6098803.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия

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