Мишустин проводит рабочую поездку по Дальневосточному федеральному округу

... в украинской армии, учения стали проводить «на картах» — они (учения) ... предметы быта моим родителям – простым рабочим, всегда хватало зарплаты. Крупные покупки... строительством жилья и санаториев для рабочих и служащих не занимаются.Беспристрастная...
Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.
Сообразили наконец-то “масквичи” .что хохлы фургалы всё перепродадут Китаю,помчался с сумкой и гостинцами и с министрами контролировать.Техническое же правительство -пусть латают ,то что сделали графья Шуваловы и Дворковичи,а те на личных самолетах кошек и собачек по курортам таскают .
Перед ним уже Шойгу успел деньгами насорить.