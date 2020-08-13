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Мишустин проводит рабочую поездку по Дальневосточному федеральному округу

18:21. 13 августа 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OtUDBuKZ0-w

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11491 9425
    марина 13 августа 2020 в 19:03

    Сообразили наконец-то “масквичи” .что хохлы фургалы всё перепродадут Китаю,помчался с сумкой и гостинцами и с министрами контролировать.Техническое же правительство -пусть латают ,то что сделали графья Шуваловы и Дворковичи,а те на личных самолетах кошек и собачек по курортам таскают .

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