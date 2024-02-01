Премьер Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

Обсуждались результаты работы корпорации по привлечению инвестиций в эти регионы, в том числе реализация проектов в сфере туризма, функционирование специального административного района на острове Русский, развитие территорий.

Первоочередная задача правительства – обеспечить людей в северных и восточных регионах комфортными условиями жизни, заявил Мишустин. Он указал на необходимость создавать нормальную инфраструктуру – детские сады, школы и больницы.

Глава Кабмина также отметил, что развитие Арктики и Дальнего Востока напрямую зависит от усилий по привлечению в эти края инвесторов.

«Сегодня в этих макрорегионах реализуются достаточно масштабные проекты в ключевых отраслях – это и нефтедобывающая, и добывающая промышленность, и обрабатывающая, и другие. Активно развивается туризм, сельское хозяйство. Есть целый ряд очень интересных проектов в области сельского хозяйства, мне о них докладывали. Объём вложенных средств в объекты, создаваемые с государственной поддержкой, составляет почти 4 трлн рублей. Это достаточно серьёзные средства. Около 900 предприятий запущено в эксплуатацию. Это цифры, которые на сегодняшний день говорят о достаточно эффективной работе», – указал он.

Запрягаев доложил премьер-министру, что объём инвестиций в эти регионы ежегодно увеличивается на триллион рублей. Ключевое внимание, в частности, уделяется развитию Курильских островов. В том числе ведётся работа по транспортной логистике.

По материалам сайта Кабмина РФ

Комментарий редакции

По итогам встречи Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым можно сделать следующий общий вывод:

- На Дальнем Востоке и в Арктике активно реализуются масштабные инвестиционные проекты в ключевых отраслях экономики – добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, туризме, сельском хозяйстве. Это способствует опережающему экономическому росту регионов по сравнению со среднероссийским уровнем.

- Приоритетом является создание комфортных условий для жизни и работы людей на Дальнем Востоке – строительство жилья, объектов инфраструктуры, развитие городской среды. Реализуются проекты комплексной застройки новых городов-спутников крупных центров.

- Активно развивается туристический потенциал регионов, в том числе на Курильских островах. Расширяется транспортная доступность территорий.

- Создаются новые инструменты привлечения инвестиций, в том числе налоговые льготы, особые экономические зоны. Это обеспечивает приток частного капитала в экономику Дальнего Востока.

Таким образом, проводится системная работа по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа и созданию привлекательных условий для жизни, работы и инвестиций.