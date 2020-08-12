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За пивом сходил

12:35. 12 августа 2020 347 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Сюжет белорусского ТВ посвященный задержанным 10-11 августа.
Особенно порадовал деятель ходивший за пивом.



Интересный факт, по ТВ сказали, что наездов машинами на ОМОН было 8 (видимо не все из них попали на уже опубликованные видео).

PS. Под утро, внутренние войска и часть сил ОМОНа были выведены из центра Минска.













Кричалок про "милиция с народом" почему-то больше не слыхать.

PS. За 11 августа задержано в районе 1000 человек. 10 августа было в районе 2000, 9 августа – 3000. Тенденция для протестующих прямо скажем неблагоприятная.
Согласно данным минской администрации, общий ущерб городскому имуществу составил около 15 млн. рублей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6090104.html

Метки: белоруссия, Видео, Минск, протесты

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4835 3247
    малыш 12 августа 2020 в 14:41

    Надо бы как то отпустить русских “террористов” из ЧВК.
    Надо бы как то не акцентировать внимание, что все беспорядки делали русские.
    Только после полного отключения связи, были вычислены рации.
    Ни какой Хабаровск этого сделать бы не смог.
    Организаторы найдены, изолированы, и готовится судилище Европы.
    Россия могла бы оказать помощь в этом процессе. Стоит над этим задуматься.

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    2
  • 11455 9397
    марина 12 августа 2020 в 14:46

    -”Только после полного отключения связи, были вычислены рации.”-ради святого были перебои значит.
    -значит сатисфакция впереди и возможна?

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  • 11455 9397
    марина 12 августа 2020 в 15:26

    очень и чужие притом ,но там где ты будешь против ВКЛ ,я буду + и потом ты пока дружишь с головой и без скабрезностей,но думаю это недолго будет.

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  • 4835 3247
    малыш 12 августа 2020 в 15:30

    Пошла на соси.

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    • 17050 13064
      Ъмалыш 12 августа 2020 в 17:40

      Не разделенная любовь…более глупый всегда тянется к более умному…А более умный либо нах.посылает,либо использует…Это так грустно и обидно.Для глупого…Ходит такой глупый человек из мяса и думает что пиз..ц разумный,а у самого чужие тараканы в голове живут,и формируют уже его личность…И не понимает почему он бесит того,кого он так любит…

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