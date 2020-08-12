За пивом сходил

Сюжет белорусского ТВ посвященный задержанным 10-11 августа.Особенно порадовал деятель ходивший за пивом.Интересный факт, по ТВ сказали, что наездов машинами на ОМОН было 8 (видимо не все из них попали на уже опубликованные видео).PS. Под утро, внутренние войска и часть сил ОМОНа были выведены из центра Минска.Кричалок про "милиция с народом" почему-то больше не слыхать.PS. За 11 августа задержано в районе 1000 человек. 10 августа было в районе 2000, 9 августа – 3000. Тенденция для протестующих прямо скажем неблагоприятная.Согласно данным минской администрации, общий ущерб городскому имуществу составил около 15 млн. рублей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6090104.html