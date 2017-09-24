Как жители одного села совсем перестали пить

На фото: вывеска при въезде на территорию Уктеевского сельсовета Иглинского района Башкирии.

Жители башкирского села Минзитарово уже четыре года ведут трезвый образ жизни: здесь запрещена продажа алкоголя и табачных изделий, на праздниках наливают только чай, а на местных сходах граждан агитируют вести здоровый образ жизни. Корреспондент РИА Новости съездила в Минзитарово и узнала, как его жители борются за трезвость и можно ли в местных магазинах купить пиво.

Территория здорового образа жизни

На въезде в село — большой плакат: “Территория здорового образа жизни”. Это напоминание жителям и гостям, что здесь не пьют и не продают алкоголь. Борьбу с пьянством в Минзитарово начали еще в 2013 году, когда местные депутаты приняли собственную поправку в закон о продаже алкогольной продукции. Теперь в селе запрещено продавать алкогольные напитки и сигареты в радиусе километра от всех административных зданий.

“По нашему закону магазины не имеют права продавать водку, пиво, табачные изделия в километре от школы, детского сада, администрации сельсовета, дома культуры”, — уточняет глава сельсовета Ильшат Мударисов.

Экс-глава сельсовета Ильгам Имаев, который инициировал местный закон о запрете продажи алкоголя, рассказывает, что сначала почти никто не верил в успех.

“Честно говоря, мало кто верил, что получится, но думаю, что получилось многое. Все мои друзья и знакомые во время конкурса объявили сухой закон в своих семьях. Я был культурно пьющий, а теперь совсем не пью. В моей семье не пьют, не пьют соседи, родные. За все село, конечно, трудно сказать, но пьяных у нас на улице нет”, — говорит Имаев.

По его мнению, трезвость в селах установить можно, если работает общественное мнение.

“В мусульманских селах, где люди ходят в мечеть, где есть уважаемые пожилые люди, трезвость установить возможно. Общественное порицание работает”, — считает Имаев.

Купить можно, но спроса нет

Корреспондент РИА Новости попробовала купить алкоголь в ближайшем сельском магазине. За прилавком — скучающая продавщица, из посетителей лишь маленькая девочка. На вопрос, где можно купить пиво, женщина развела руками.

Магазин в селе Минзитарово в Башкирии

“Такого товара нет уже почти четыре года”, — ответила она. Правда, тут же посоветовала проехать дальше, в небольшой частный магазин.

Действительно, в частном магазине в продаже были и пиво, и водка. На вопрос, почему в трезвой деревне продается алкоголь, продавщица не нашла ответа. Объяснила лишь, что товар в продаже есть, но спросом не пользуется, а свежего пива нет вообще.

“У нас законом все запрещено, но в Минзитарово есть частный предприниматель, который не реагирует на наши призывы и отказывается убрать с полок алкоголь. Решением сельсовета мы отправили в управление потребительского рынка заявление о лишении этого частника лицензии на продажу алкогольной продукции, опираясь на местный закон”, — рассказал Мударисов.

Новая жизнь

Житель села Рамиль Шавалеев вспоминать о прошлой, пьяной жизни не любит, говорит, что все было как в тумане. Перемены в лучшую сторону начались более десяти лет назад, когда бросил пить водку, а в прошлом году отказался и от сигарет. Теперь на селе он один из самых уважаемых людей.

“Пил я сильно, не мог остановиться. Думаю, умер бы где-нибудь под забором, в мороз бы окочурился. Но более десяти лет назад при рождении первой внучки я решил для себя, что хватит так жить. И с тех пор я самый счастливый человек, самый любимый супругой, детьми и внуками. Моя жизнь и жизнь близких наполнилась счастьем, мне кажется, я вижу теперь ярче, слышу лучше, просто радостно жить”, — рассказывает Рамиль-агай. А в прошлом году глава семьи Шавалеевых во время сбора урожая картофеля символично закопал последнюю пачку сигарет. “Я разозлился сам на себя, смял эту пачку, бросил в яму и закопал ее. Так бросил курить, ни разу больше не прикоснулся к сигаретам”, — поделился опытом Рамиль-агай.

Рамиль Шавалеев у своего дома

Он с супругой Альфирой вырастил двоих детей, теперь у них пять внуков. Сам Рамиль-агай — мастер на все руки: бросив пить, он взялся за хозяйство, обшил дом, сделал ремонт, построил дома своим детям, купил автомобиль, а сейчас и главный добытчик в семье — занимается строительством домов и бань.

“Теперь я стал лидером в семье — не только в своей, но и среди братьев. Со мной советуются, к моему мнению прислушиваются. Я рад еще судьбе одного парня здесь, его зовут Салават. Он молодой, пили когда-то вместе… Но однажды я пошел к нему и сказал: хватит, бросай ты это дело! И он бросил, теперь женился, обзавелся хозяйством, ребенок у них есть, баню строит, вот помогаю ему в этом”, — поделился Шавалеев радостными новостями.

Сколько стоит водка?

“А сколько сегодня стоит водка?” — вдруг спрашивает Мударисов. Оказывается, не шутит. “Я не знаю цену бутылки водки, но знаю цену, которую платят люди, употребляющие алкоголь. Это загубленные жизни, несчастные дети, сломленные судьбы… Жалко тратить деньги на отраву, я лучше куплю сладости — печенье и конфеты”, — говорит он.

Глава сельсовета рассказывает, что многие жители села приходят к нему и говорят спасибо за то, что агитирует за трезвость. Местные предприниматели и фермеры тоже рады трезвой политике, более того, готовы строго наказывать работников, которые позволят себе выпить, вплоть до увольнения. “Но таких случаев не было, никто не хочет терять работу”, — говорит Мударисов.

Впрочем, рассказывает Мударисов, многие и критикуют — не верят, что село заслуженно получило приз. Но жители не унывают. “Мы же это делаем для себя, а не чтобы нас хвалили. Если и критикуют, значит, что-то у нас хромает, тогда мы сразу ищем пути, как доработать тот или иной вопрос. Это нормально, без критики не было бы движения вперед, так что мы благодарны тем, кто ищет в наших действиях подвох”, — говорит он.

Спорт и трезвые праздники

Местные жители объясняют, что закон приняли, чтобы воспитать молодое здоровое поколение. “Взрослого человека трудно перевоспитать, — объясняет Мударисов. — К трезвому образу жизни каждый может прийти сам. А воспитать трезвое молодое поколение можно. Для нас главное, чтобы дети выросли в такой обстановке, где нет пьянства, а есть хорошие традиции и здоровые увлечения”.

Дом культуры в селе Минзитарово

Жители сделали ставку на спорт: каждый год проводят в селе форум здоровья, в котором участвуют молодые жители Минзитарово и соседних сел. Старшее поколение — в качестве зрителей.

“Вот только сегодня у нас был большой спортивный праздник, молодежь соревновалась в беге, борьбе, перетягивании канатов”, — рассказывает глава сельсовета.

В зимнее время здесь открывают лыжную трассу и горку для катания на тюбингах.

“К нам даже из других сел приезжают кататься на тюбингах, с детьми, семьями. Все это абсолютно бесплатно. Зимой в хорошую погоду здесь очень много народа, катаются кто на чем может, здесь шумно и весело”, — рассказал Мударисов.

“Недавно молодые семьи собрали деньги, мы привлекли спонсоров — местные предприятия, теперь строим большую детскую площадку на улице Молодежной, где как раз много детей. Хотим, чтобы они имели собственное место для игр”, — показал собеседник строящую детскую площадку.

Все праздники в селе тоже проводят без алкоголя. “Начали возрождать местные сабантуи — это все трезвые праздники. Специально на таких мероприятиях готовим для всех жителей кашу с мясом в большом казане, блины и чай с травами”, — рассказывает глава сельсовета.

По его словам, жителям такие праздники нравятся, поэтому сельсовет старается организовать досуг для населения. “Чтобы, кроме работы, было где отдохнуть, потанцевать, поучаствовать в турнирах и просто послушать музыку”, — объясняет Мударисов.

Родниковая вода вместо водки

Родник, расположенный на горе за селом Минзитарово, — гордость местных жителей. Чтобы это место стало достопримечательностью, куда можно водить гостей, местные власти решили оборудовать родник удобным подъездом, парковкой и зоной отдыха.

Глава Уктеевского сельсовета Ильшат Мударисов показывает родник

“Мы планируем отремонтировать место родника, чтобы было удобно набирать воду. Специально сдали на анализ пробу воды — она оказалось чистой, полезной и пригодной для питья. Теперь сельчане пьют родниковую воду, но пока подъезд к роднику неудобен. Здесь будет парковка, а тут проложим дорогу, здесь будут скамейки, чтобы путники могли отдохнуть и напиться родниковой воды”, — показывает Мударисов обходя родник.

Пока мы осматривали место, несколько семей подъехали на машинах и наполнили чистой водой фляги. Говорят, что чай из этой воды вкуснее и лучше заваривается.

Родник в селе Минзитарово

Белые бабушки

Сельсовет часто устраивает сходы граждан, на которых призывают людей вести здоровый образ жизни.

“На такие сходы собираются все население и самые пожилые, которых мы здесь ласково называем “ак инэйзер, ак бабайзар”, то есть “белые бабушки и дедушки”, и самые маленькие жители. Им тоже полезно послушать, о чем говорим на таких мероприятиях. А чаще всего выступаем с лекциями о вреде алкоголя, никотина и наркотиков. Это тоже работает, после этих встреч людям просто стыдно напиваться и ходить в таком виде по улицам”, — рассказывает Мударисов.

Одна из самых известных “ак инэй” в Минзитарово — Мадина Гимадеева. Она давно на пенсии, но продолжает участвовать в общественной жизни района, входит в состав курултая башкир Иглинского района и не устает хвалить сельчан.

Мадина Гимадеева и Ильшат Мударисов

“Какие же хорошие люди живут в нашем селе, столько молодых семей, где не пьют, не курят, ходят в мечеть, воспитывают детей, строят новые дома и стараются жить лучше. Вот в моей округе все соседи ведут здоровый образ жизни. Глава сельсовета хоть и молодой, но с нами всегда советуется, а мы рады ему помочь. Вот бы его женить на хорошей девушке”, — улыбаясь, говорит “белая бабушка”.

Двести тысяч рублей за трезвость

Уктеевский сельсовет с пятью деревнями — Минзитарово, Уктеево, Сарт-лубово, Кляшево и Стрые Карашиды — в 2013 году стал призером республиканского конкурса “Трезвое село” и выиграл 200 тысяч рублей. Соревнование инициировало правительство Башкортостана, а муниципалитеты поддержали. В конкурсе участвовали только по желанию. За звание самого трезвого села боролись 80 сельских поселений из 40 районов и городов республики. Участники присылали информационные отчеты с фотографиями и видеоприложениями. Члены комиссии конкурса выезжали на места, чтобы убедиться в трезвости населения. Победителями соревнования стали Уктеевский сельсовет, деревня Рахметово Баимовского сельсовета Абзелиловского района и Тюрюшевский сельсовет Буздякского района.

Село Минзитарово в Башкирии

Победители получили денежные сертификаты по 200 тысяч рублей.

“Деньги пошли на спортивный комплекс в местной школе — теперь у детей есть площадка для игр в баскетбол, есть хоккейная коробка. Кроме того, часть средств потрачена на ремонт дорог и уличное освещение в селах”, — рассказал Мударисов.

Спустя четыре года, признается он, путь к протрезвлению населения еще идет, но результаты есть.