«Одна из крупнейших этнических чисток в современной истории Европы»: как была ликвидирована Республика Сербская Краина

25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина. Эксперты называют «Бурю» одной из крупнейших наземных операций и этнических чисток в Европе со времён Второй мировой войны. Наступление сопровождалось убийствами и изгнанием сербских мирных жителей. По оценкам историков, свои дома вынуждены были покинуть около 200—250 тыс. человек. Этнический состав населения региона после проведения операции радикально изменился. Аналитики расценивают события 1995 года на Балканах как преступление против человечности, которое осталось фактически безнаказанным.

4 августа 1995 года хорватские подразделения, опираясь на поддержку НАТО, начали операцию «Буря» против Республики Сербская Краина. По её итогам около 200—250 тыс. сербов вынуждены были покинуть свои дома, ещё несколько тысяч были убиты.

Подразделение хорватской армии обстреливает территорию Республики Сербская Краина Reuters © CLH//KM

«Наследие усташей»

«Сегодня в западных СМИ можно найти такие оценки операции «Буря» и вообще войны в Хорватии: «Освобождение оккупированных сербами территорий». Это совершенно некорректно. Сербы компактно проживали на территории современной Хорватии примерно с XIV века», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, столетиями между сербами и хорватами царил мир. Трения между ними начались только в конце XIX века — на фоне роста популярности на Балканах националистических идей. Особенно разногласия обострились перед Второй мировой войной.

«Хорватские ультраправые, известные как усташи, стали одним из самых жестоких движений фашистского толка в Европе и одним из вернейших союзников Адольфа Гитлера. В лагерях смерти и во время карательных операций они убили с 1941 по 1945 год около 800 тыс. сербов», — рассказал Кошкин.

Он отметил, что в послевоенный период противоречия на некоторое время смог сгладить югославский лидер Иосип Броз Тито, старавшийся найти компромиссные решения политических и культурных проблем. Однако в 1980-е годы политики, представляющие население национальных республик Югославии, стремясь завоевать популярность, стали разыгрывать национальную карту.

«В дело пошло даже наследие усташей. Хорватский лидер Франьо Туджман, ставший затем президентом, заявил как-то, что коллаборационисты времён Второй мировой войны выражали тысячелетние чаяния хорватского народа», — пояснил Кошкин.

Бывший президент Хорватии Франьо Туджман Reuters

Он отметил, что националистическая риторика способствовала победе партии Туджмана «Хорватское демократическое содружество» на выборах 1990 года на территории Хорватии и установлению в республике правого режима авторитарного толка. Новые органы власти приняли законодательство, лишавшее местных сербов статуса «учредительной нации», ограничивавшее деятельность сербских СМИ и выводившее из официального оборота кириллическое письмо. Сербов, которые составляли около 12% населения Хорватии, стали вытеснять с государственной службы.

В начале 1991 года Хорватия создала собственную Национальную гвардию и стала закупать за рубежом оружие. Начался захват казарм и арсеналов югославской армии, стали возникать столкновения между сербами и хорватскими силовиками. В июне 1991 года хорватские власти приняли декларацию о независимости республики. Югославские силы в ответ начали брать под свой контроль территории Хорватии с преобладающим сербским населением. Загреб не контролировал около 30% современных хорватских земель.

Летом 1991 года отдельные столкновения переросли в полномасштабную войну. Появились жертвы среди мирного населения, были зафиксированы военные преступления против пленных. Осенью 1991 года произошло несколько массовых убийств сербского мирного населения хорватскими силовиками. В Пакрачка-Поляне был создан лагерь, который сербские СМИ называют лагерем смерти: в нём проводились казни как сербов, так и хорватского населения, находящегося в оппозиции к официальному Загребу. В результате этнических чисток десятки тысяч сербов бежали из Западной Славонии. В конце 1991-го на части территорий компактного проживания сербов была создана Республика Сербская Краина с центром в городе Книн.

В 1992 году при участии международных посредников были достигнуты соглашения о прекращении огня. Согласно резолюции Совбеза ООН в регион были направлены миротворцы. В то же самое время западные страны стали массово признавать независимость Хорватии.

Боевые действия полностью не прекратились, хотя их интенсивность и снизилась. Хорватские силы установили контроль над рядом сербских районов. Однако в 1993-м бои возобновились. Хорватские части оттеснили сербские подразделения от адриатического побережья.

Боевые действия в Республике Сербская Краина Reuters

Операция «Буря»

В 1994-м в Хорватской войне наблюдалось временное затишье. Однако в конце года Загреб стал готовиться к решающему наступлению на Республику Сербская Краина. Американские инструкторы готовили хорватскую армию, авиация НАТО наносила удары по сербским позициям, ВС Хорватии готовили себе плацдарм на территории Боснии.

По словам Андрея Кошкина, Загреб лишь имитировал переговоры с Книном, отказавшись обсуждать принципиальные вопросы — статус Республики Сербская Краина и продление мандата для миротворческой миссии ООН в регионе. 1 мая 1995 года хорватская армия в рамках операции «Молния» атаковала сербские населённые пункты в районе Западной Славонии. Несколько сотен сербов, включая женщин и детей, были убиты либо пропали без вести. Тысячи людей бежали, бросив свои дома. В июле власти Хорватии заключили соглашение о совместных действиях с руководством Боснии и Герцеговины.

4 августа хорватские силовики начали операцию «Буря», целью которой было установление контроля над всей территорией Республики Сербская Краина. Как отметил Андрей Кошкин, ожесточённому артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы населённых пунктов, включая Книн.

«В Республике Сербская Краина наблюдался кризис. Происходили бесконечные заседания парламента, приходили новые люди, которые не успевали сориентироваться. Произошёл раскол в руководстве. Одни выступали за постепенную интеграцию, а другие — за продолжение военных действий», — рассказала RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По её словам, 100-тысячной профессиональной армии Хорватии противостояла 30-тысячная армия сербов. При этом югославские офицеры из Республики Сербская Краина были отозваны.

«Режим санкций измотал Югославию, и Милошевич пытался добиться их снятия. Поэтому официальный Белград не оказал поддержку Книну», — пояснил в беседе с RT заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель.

По словам Андрея Кошкина, утром и днём 4 августа силы Республики Сербская Краина смогли удержать большую часть линии фронта, однако хорватские части всё же пробили оборону в нескольких местах. По сербским позициям также наносила удары авиация НАТО.

Вечером власти Республики Сербская Краина приняли решение об эвакуации жителей населённых пунктов, находившихся под вражеским обстрелом. 5 августа 1995 года хорватские части вошли в Книн. Захват города сопровождался убийствами и мародёрством. Бегство мирного населения приняло лавинообразный характер.

Постепенно отходили со своих позиций и сербские войска. Их сопротивление лишь замедляло продвижение хорватских войск и давало возможность гражданскому населению покинуть район боёв. 7 августа хорватское командование заявило о завершении операции «Буря», но ещё два дня армия Хорватии подавляла отдельные очаги сопротивления, отмечались авиаудары по скоплениям краинских сербов.

Сербские беженцы. Фото Reuters

«С точки зрения гуманитарного права в ходе операции осуществлялись преступления против человечности, против населения», — подчеркнул Павел Кандель.

По словам Елены Гуськовой, хорватские силовики убивали сербов, настигнутых ими на территории Республики Сербская Краина. Численность жертв этих преступлений в различных источниках оценивается по-разному. Елена Гуськова говорит о 8 тыс. погибших в ходе этнических чисток 1995 года, включая женщин, стариков и детей, а также о 12 тыс. человек, судьба которых остаётся неизвестной.

«Беженцев Сербия приняла. Частично они были отправлены в Косово, 60 тыс. — в Воеводину, в Сербии осели около 180 тыс. в лагерях. Кстати, эти лагеря остались до сих пор, и многим их обитателям ещё не приходится говорить о собственном жилье», — подчеркнула эксперт.

По её словам, в результате операций 1995 года численность сербов в Хорватии сократилась на 90%.

«Сербский вопрос мы решили: не будет больше 12% сербов или 9% югославов, как было. А 3%, сколько их будет, больше не будут угрожать хорватскому государству», — заявил впоследствии Франьо Туджман.

По словам Андрея Кошкина, «Буря» стала наиболее масштабной наземной военной операцией в Европе со времён Второй мировой войны.

«Это одна из крупнейших этнических чисток в современной истории Европы. И мы должны вынести из неё много уроков», — подчеркнул специалист.

«Например, о том, насколько можно доверять Западу, который цинично отказался замечать военные преступления и нарушения международного права со стороны Хорватии. А Балканы как были пороховым погребом Европы, так и остались. Противоречия сейчас там вроде бы поутихли, но в любой момент могут вновь набрать силу», — подытожил Андрей Кошкин.

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Источник: https://nstarikov.ru/odna-iz-krupnejshih-jetnicheskih-chistok-v-sovremennoj-istorii-evropy-kak-byla-likvidirovana-respublika-serbskaja-kraina-117757