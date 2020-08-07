Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Без Лукашенко? // Злоба дня

10:28. 7 августа 2020 76 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X88LLnaW2RA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Позитивные итоги негативного 2018 года
...норм поведения членов группы, без чего группа распадается, ...а индивиды оказываются без групповой защиты. А ...с главой Белоруссии Александром Лукашенко удаётся начать результативные переговоры...Главное - начали. За злобой дня пока этого никто не заметил...
Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2017
... потока. И даже без необходимости получать биометрические паспорта... Источник: rusvesna.su Бессильная злоба: почему Киев решил отделить... — на рассвете следующего дня оказываешься на курортном побережье....понятным после такого шага Лукашенко: он гораздо ценнее ...
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
... какой-то его генпрокурор без профильного образования, зато страдающий..., чем Руанда, отчаянья, злобы и жестокости там накопилось куда...чем формально — сначала два дня в месяц, а затем ... после обсуждения шпионского скандала Лукашенко с Порошенко на встрече в...

4 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)