Без Лукашенко? // Злоба дня

...норм поведения членов группы, без чего группа распадается, ...а индивиды оказываются без групповой защиты. А ...с главой Белоруссии Александром Лукашенко удаётся начать результативные переговоры...Главное - начали. За злобойдня пока этого никто не заметил...
... потока. И даже без необходимости получать биометрические паспорта... Источник: rusvesna.su Бессильная злоба: почему Киев решил отделить... — на рассвете следующего дня оказываешься на курортном побережье....понятным после такого шага Лукашенко: он гораздо ценнее ...
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
Автору.Лукашенко должен быть хорошим для своего народа.Он не может, при этом, быть хорошим для России.Вы пытаетесь его усадить не на два, а даже на три стула.Как бы Вы к нему не относились, Вы турист.Белорусы, во многом уже определились.Кто за, кто против-все ответы 10 августа.
Смотрим на жыдофейс “автора” и не тратим на него время:))..
Не получается у меня по фейсу определять статус персонажей.
Именно потому, что гои в этом вопросе нихт ферштеен, их и дурачат https://royallib.com/book/fishberg_moris/evrei_issledovanie_rasi_i_okrugayushchey_sredi_izbrannie_glavi.html
И ещё один репер: если вам тычут в глаза каким-то афигительно популярным членом интернет-пространства, то этот член работает на жыдосаксов, как минимум https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_22.html, и он, как минимум, на 99% состоит из евреев, потому что сношать мозги гоям – это ещё надо уметь:))..