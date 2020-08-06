Откуда берется прибыль капиталиста?
15:39. 6 августа 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
За прибыль любого капиталиста берется из выгодной торговли продал, перепродал выгодно вот и прибыль. Не продал не вернул затраты неважно как крут твой товар нет прибыли. Если деньги вложенные хоть куда дают хороший процент это удачная аренда или суб аренда если банк ёкнул аренда неудачная. Так же с недвижимостью тоже может дать прибыль а может и не дать. Главное тут что бы не делал капиталист он использует общественный продукт вся его прибыль всё принадлежит обществу и иногда это ему предъявляют а иногда он успевает сбежать в другую страну где ему опять грозит раскулачивание.