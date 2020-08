Неожиданное продолжение темы: «Физику надо делать заново!»

Несколько дней назад я написал статью «40 лет назад инженер-конструктор Харченко открыл волновой процесс, прежде не известный науке!», которую я выложил на ряде сайтов. Честно скажу, статья получилась очень даже непростой по содержанию, в ней много технических подробностей и научных нюансов. Поэтому она не рассчитана на широкие массы, только на очень любознательных. И тем не менее, за короткое время с нею успело ознакомиться внушительное число людей, что не может меня не радовать! Выходит, наши люди трудностей не боятся!

Помимо позитивных отзывов а также личных откровений и наблюдений читателей на поднятую тему, некоторые прислали мне и критические отзывы. Что тоже для меня не удивительно. Ведь инженера-конструктора Константина Петровича Харченко, когда он объяснял принцип работы своей антенны ОБ-Е, даже не все профессора и доктора наук понимали, а точнее почти никто его не понимал! Потому что он говорил немыслимые для них вещи.

Вот и мне один радиолюбитель с позывным ur4iii написал следующее:

«Здравствуйте, Антон!

1. Электрический ток – это движение электрически заряженных зарядов вещества в электрическом поле. Средняя скорость упорядоченного движения электронов в металлах имеет значение в пределах 0,6–6 мм/c. Подробно про это написано здесь. Мне не известна скорость «быстрых электронов». Если Вы располагаете опытными подтверждениями существования таких электронов, то приведите, пожалуйста, ссылку.

2. Электроны движутся под действием кулоновской силы со стороны электрического поля (ЭП). Собственно, ЭП и является переносчиком энергии вдоль проводника.

Вы знаете, как образуется это поле? Думаю, что нет.

Чтобы одни электроны ползли в металле с черепашьей скоростью (0,6–6 мм/c), а другие летали хотя бы со скоростью света, нужно существование либо двух отличающихся электрических полей, либо «быстрые» электроны должны не иметь массы...»

Поскольку это традиционное недоразумение, я хочу ответить на эти вопросы публично, ради чего собственно и решил написать эту статью-продолжение.

Начну с того, что знание о существовании «быстрых» электронов было у специалистов ещё в конце 19 века! Потом оно почему-то «забылось» со смертью великого инженера-естествоиспытателя Николы Тесла.

Надеюсь, мне не надо никому рассказывать, кто такой инженер Тесла, и чем он знаменит?

Никола Тесла и его знаменитый высоковольтный трансформатор. Никола Тесла и его знаменитый высоковольтный трансформатор.

В 1897 году Никола Тесла запатентовал устройство, передающее электроэнергию по одиночному проводу. Как это устройство каждый может сделать, объясняет вот этот чертёж, начертанный рукой самого Теслы:

Рис. 1. Патент Н.Тесла на устройство для передачи электроэнергии по одному проводу. Рис. 1. Патент Н.Тесла на устройство для передачи электроэнергии по одному проводу.

Основу этой системы, рассчитанной на передачу электроэнергии по одиночному проводу, составляют два уникальных резонансных трансформатора собственной разработки Тесла, а также его гениальная идея, смысл которой заключается в транспортировке больших объёмов электрической энергии по одиночному проводнику. Причём этот проводник может быть очень тонким, так как при гигантском электрическом напряжении в линии электропередачи текущий по проводнику ток предполагается небольшим по силе.

Работает эта система передачи энергии по одиночному проводу следующим образом. Переменный ток от генератора, вырабатывающего напряжение 220 v или 380 v, сначала преобразуется с минимальными потерями в переменное высоковольтное причём высокочастотное напряжение, имеющее величину в сотни тысяч вольт и частоту колебаний несколько сотен герц или даже килогерц, потом оно транспортируется по одиночному проводнику малого сечения к потребителю, и там оно опять преобразуется также с минимальными потерями в стандартное напряжение 220 v или 380 v.

Повышение напряжения и в обычных ЛЭП, и в проводящей однопроводной линии делается исключительно из экономических соображений, ведь чем больше напряжение в линии, тем меньший ток течёт по ней при той же мощности потребления, а, значит, в этом случае, потери электроэнергии при её транспортировке до потребителя будут минимальными, при этом может использоваться проводник электроэнергии малого сечения.

Простой пример, мощность 100 kWt в пересчёте на напряжение 220 V выделяется при потребляемом токе 454,5 А. В пересчёте на напряжение 100 kV та же мощность 100 kWt выделяется при потребляемом токе всего 1 А. При этом для пропускания тока 454,5 А требуется медный проводник диаметром не менее 80 мм (с мужской кулак), а для пропускания тока величиной в 1 А достаточно провода диаметром 0,12 мм (чуть толще человеческого волоса).

По аналогии с перекачкой воды по трубопроводу, электрическое напряжение в проводах можно рассматривать как давление, возникающее в несжимаемой жидкости, а электрический ток в проводах можно уподобить движению самой воды по трубам. Именно из-за этого свойства электричества, электрическое напряжение, вырабатываемое электростанцией, передаётся по проводам на большие расстояния с огромной скоростью, равной скорости света. Причём с такой скоростью по проводам передаётся потребителям именно электрическое напряжение, а ток в проводе, представляющий собой упорядоченное движение субатомных частиц – электронов, как и вода из открытого водопроводного крана вытекает относительно медленно.

Так, например, при гальваническом токе поступательная скорость электронов в толще металлов действительно невысока и составляет в зависимости от величины напряжения – 0,6 – 6 мм/c.

Однако, давайте рассмотрим работу установки Тесла. Так выглядит его резонансный трансформатор, позволяющий вырабатывать напряжение в сотни тысяч вольт.

Как работает трансформатор Теслы, и почему он может вырабатывать электрическое напряжение в сотни тысяч вольт, а при необходимости и в миллионы вольт, подробно объяснено здесь. Это его простейшая электрическая схема:

В цепях первичной и вторичной катушек трансформатора Теслы используются ёмкости, которые вместе с индуктивностями катушек создают два отдельных колебательных контура, настраиваемых на одну и ту же резонансную частоту. Причём, если в цепи первичной катушки используется двухполюсный электрический конденсатор, то в цепи вторичной катушки используется однополюсный электрический конденсатор, представляющий собой уединённую ёмкость. Она обозначена на схеме как кружок с отводом и промаркирована она как С2.

Что это за уединённая ёмкость, мы все знаем из школьных уроков физики, на которых учителя рассказывали нам про ЭЛЕКТРОСТАТИКУ.

Обратите внимание на то, что электрические заряды накапливаются на наружной поверхности таких однополюсных конденсаторов.

Такой же однополюсный конденсатор, обладающий внушительной электрической ёмкостью, задействован в трансформаторах Теслы для образования резонансного контура с его высоковольтной обмоткой. Как я уже сказал ранее, обе обмотки (и низковольтная, и высоковольтная) трансформатора Теслы, каждая со своим накопительным конденсатором, образуют колебательные контура, настраиваемые в резонанс на одой и той же частоте.

Выбор рабочей резонансной частоты трансформатора Теслы диктуется параметрами высоковольтных катушек трансформаторов Тесла и длиною линии передачи энергии. Эта частота может находиться в диапазоне от сотен герц до нескольких сотен тысяч герц, при этом она должна обеспечивать четвертьволновый резонанс в системе. Последнее важно! Это необходимо для того, чтобы при резонансе системы получить на нижнем конце высоковольтной катушки трансформатора постоянный нулевой потенциал, а на верхнем конце этой катушки получить резонансный максимум напряжения, как показано на этом графике:

По поводу четвертьволнового резонанса сам Тесла написал в своём патенте так: «Длина вторичной обмотки составляет примерно четверть длины волны электрического возмущения во вторичной цепи, основанного на скорости распространения электрического возмущения по самой обмотке и цепи. То есть, если скорость тока в цепи, включая обмотку, составляет ~сто восемьдесят пять тысяч миль в секунду (~300 000 км/с), то частота в 925 колебаний в секунду будет поддерживать 925 стоячих волн в цепи длиной 185 тысяч миль, а длина каждой волны будет составлять 200 миль. Для такой частоты придётся использовать обмотку длиной в пятьдесят миль, так что на одном выводе потенциал будет нулевым, а на другом – максимальным». (Для большей частоты, обмотка должна иметь меньшую длину. Комментарий — А.Б.)

Я напомню сейчас, как работает электрический колебательный контур.

«Колебательный контур — электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном — параллельным. Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания».

На этом рисунке показано, как заряженный от внешнего источника конденсатор подключается к катушке индуктивности, и как в них начинает раскачиваться электрическая энергия, преобразуясь из электрической в магнитную и обратно, из магнитной в электрическую.

Точно также при работе трансформатора Теслы в его вторичной высоковольтной обмотке, к которой подключена однополюсная ёмкость С2, начинает раскачиваться электрическая энергия.

Причём гигантский по объёму электрический заряд, а его мощность пропорциональна квадрату напряжения и вычисляется по формуле

должен с верхнего конца высоковольтной проволочной катушки L2 трансформатора Тесла за время четверти полупериода колебания электрической волны переместиться в однополюсную ёмкость С2 и равномерно распределиться по всей её наружной поверхности.

Возможно ли такое перетекание зарядов с катушки L2 на поверхность уединённой ёмкости С2 с малой поступательной скоростью электронов, если они находятся под воздействием сильнейшего ускоряющего электрического поля в сотни тысяч вольт?

Мне видится, что нет! В таких обстоятельствах скорость движения электронов просто несопоставима с той скоростью, с какой они движутся внутри металлов при гальваническом токе.

Вот при каких обстоятельствах в устройствах, содержащих уединённую ёмкость (она же погонная ёмкость) могут возникать токи, образованные быстрыми электронами.

Надеюсь я ответил на претензии ко мне читателя с радиолюбительским позывным ur4iii.

Когда это понял сам Никола Тесла, то после испытания установки по передаче электрической энергии по одиночному проводу он разработал и запатентовал другую установку уже по беспроводной передаче электроэнергии, которая излучала её в низкочастотном радиодиапазоне, причём без всякой линейной антенны четвертьволной или полуволновой длины!

Как? За счёт чего происходило излучение мощных радиоволн?

Патент Теслы, полученный им 1 декабря 1914 года на установку по беспроводной передачи энергии. Патент Теслы, полученный им 1 декабря 1914 года на установку по беспроводной передачи энергии.

Излучение создавали непосредственно электрические заряды, движущиеся по поверхности однополюсного конденсатора С2, геометрические размеры которого были многократно меньше длины излучаемой волны!

Как такое возможно?

Очевидно, Тесла понял тогда, что для излучения радиоволн определённой частоты необходимо лишь создать условия, при которых заряженные частицы (электроны) сначала разгоняются электрическим полем до определённых энергий, а затем тормозятся им. На стадии торможения электроны и излучают радиоволны!

Далее я перескажу историю, которая, скорее всего, имеет прямое отношение к этой установке по беспроводной передаче электрической энергии.

Приведу целиком чужую статью, она короткая:

«Биографы очень неохотно пишут об этом эксперименте великого Николы Теслы, хотя есть немало свидетелей, газет и даже документов, подтверждающих то, что в 1931 году, в Баффало гений механики и электрики переоборудовал обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, превратив его в весьма эффективный электромобиль.

Надо отметить, что это был не первый автомобиль, оборудованный электромотором. Такие машины делали и раньше, но мода на них весьма быстро прошла – бензиновые моторы были мощнее при меньших габаритах – ведь не надо было устанавливать тяжеленные аккумуляторы. К тому же, нефтедобытчики всячески поощряли продвижение двигателей внутреннего сгорания.

Тем не менее, вскоре на улицах Нью-Йорка появился обычный с виду автомобиль марки "Пирс-Эрроу", только вот заглянув под капот любой желающий непременно удивлялся – вместо обычного двигателя там стоял электрический, развивающий 1800 оборотов в минуту и мощность восемьдесят лошадиных сил. Это был весьма солидный агрегат: около метра в длину и восемьдесят сантиметров в диаметре. Никаких источников питания заметно не было. Надо упомянуть, что спонсором эксперимента выступила компания "Дженерал Электрик", основанная заклятым врагом Николы Теслы – Томасом Эдисоном.

Источник питания для электромотора автомобиля Тесла собрал в номере гостиницы собственноручно из купленных тут же в магазине радиодеталей – точно известно о проводах, резисторах и двенадцати радиолампах. Источник был размещен в обычной деревянной коробке с размерами 60х30х15 с парой выступающих наружу стальных стержней около 8 см длиной. Крайне обеспокоенный за сохранность тайны своего изобретения, Тесла собирал всё один.

Когда все было готово, Никола забрался в кабину, закрепил коробку за водительским сидением, подключил провода и произнес фразу, которая попала в газету на первую полосу: «Теперь мы имеем энергию». А потом Тесла нажал на акселератор и машина поехала. Целую неделю это авто мчалось по улицам Нью-Йорка, развивая порой скорость около 150 км/час.

Разумеется, газетчики осаждали изобретателя с вопросами. Самым популярным был – откуда же всё-таки энергия? Тесла улыбался, показывал по сторонам и отвечал: «Прямиком из эфира!».

Так и не получив другого ответа, публика сделала свои выводы, назвав Теслу мошенником. И разобидевшийся изобретатель отсоединил и уничтожил свою "коробку"». Источник.

Так это было или почти так, я не могу судить, это был 1931 год. Меня тогда ещё не было даже в проекте.

Однако, я могу объяснить многое из того, что тогда происходило.

Сейчас публика, ищущая халявную энергию «прямиком из эфира!», буквально с ума сходит, перечитывая эту историю с электромобилем Теслы. Но, если сопоставить все тогдашние факты, связанные с Теслой, то можно воспринять сказанные сербским гением слова по-другому.

Известно, например, что ещё в 1891 году в ходе своей лекции «Эксперименты с переменными токами очень высокой частоты и их применение к методам искусственного освещения», читанной в колледже Колумбия, в Нью-Йорке, 20 мая 1891 года, Никола Тесла сказал буквально следующее о тогдашних представлениях учёных об электричестве:

«Я должен признаться, что не могу поверить в два электричества. И ещё меньше я верю в существование «двойного» эфира. Загадочность поведения эфира, когда он ведёт себя как твёрдое тело по отношению к волнам света и тепла, и как жидкость по отношению к движению тел сквозь него, конечно, наиболее понятно и удовлетворительно объясняется, по предложению сэра Уильяма Томсона, тем, что он, эфир, находится в движении. Тем не менее, невзирая на это, не существует оснований, которые позволили бы нам уверенно заключить, что хотя жидкость не может передавать поперечные вибрации в нескольких сот или тысяч раз в секунду, она не сможет передавать подобные вибрации, если они будут в диапазоне сотен миллионов колебаний в секунду. Также никто не может доказать, что существуют поперечные волны эфира, испускаемые машиной переменного тока, дающей небольшое количество изменений направления тока в секунду. Для таких медленных вибраций, эфир, если он находился в состоянии покоя, может вести себя как истинная жидкость. Возвращаясь к нашему предмету, и не забывая о том, что существование двух электричеств, по меньшей мере, крайне маловероятно, мы должны помнить о том, что у нас вообще нет никаких доказательств существования электричества, и мы не можем надеяться получить их, если в рассмотрении нет «грубой материи».

Таким образом, электричество не может быть названо эфиром в широком смысле этого понятия, однако, ничто не может воспрепятствовать тому, чтобы назвать электричество эфиром, соединенным с материей, или связанным эфиром. Говоря другими словами, так называемый статический заряд молекулы! – это эфир, определённым образом соединённый с молекулой…

Вращение молекул и их эфира вызывает напряжения эфира или электростатические деформации. Уравнивание напряжений эфира вызывает движения эфира или электрические токи, а орбитальные движения молекул производят действия электромагнетизма и постоянного магнетизма...». Источник.

Известно и то, что спустя много лет Никола Тесла оставался при своём мнении, хотя само понятие эфир из физики уже было выброшено пришедшими в науку эйнштейновцами.

Это было сказано Теслой уже после того, как он в 1931 году удивил американцев своим электромобилем, 80-ти сильный мотор которого получал энергию прямиком из эфира. А чего удивляться, Тесла ведь давно знал, как можно передавать энергию без проводов!

«Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение , подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе. Таким образом, беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света». «Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года.

Можно, конечно, не верить этим словам Николы Тесла про аналог звуковых волн в эфире, невзирая на то, что в 1882 году Тесла изобрёл вращающееся магнитное поле, в 1888 году изобрёл и запатентовал многофазные двигатели и генераторы переменного тока, в 1890 году изобрёл высокочастотный генератор тока, а 1891 изобрёл трансформаторы без металлического сердечника, в 1893 году изобрёл беспроводную систему телеграфии, в 1897-1898 годах получил первые патенты на устройства по беспроводной передаче энергии и тут же, в 1898 году, продемонстрировал обществу свою модель лодки с дистанционным радиоуправлением... Ну и так далее.

Однако, я считаю своим долгом сказать, что запатентованная Теслой конструкция для беспроводной передачи энергии с необычайно малым излучателем по сравнению с длиной волны, не оставляет у думающего человека с аналитическим складом ума никаких сомнений в том, что электроны, движущиеся на поверхности металлов, выполняющих роль уединённой ёмкости, могут двигаться упорядоченно с гораздо большими ускорениями и торможениями, чем они движутся в теле металлов при гальваническом токе или при низкочастотном переменном токе. Именно такие «быстрые», сильно колеблющиеся электроны, и являются непосредственными излучателями радиоволн, а также волн тепла и света. (Кстати, лампочка накаливания тому наглядный пример!)

Так вот, про эти «быстрые», сильно колеблющиеся в передающих антеннах электроны, до сих пор не написано ни в одном учебнике физики! А не написано потому, что, если такое написать, умные люди сразу спросят, а что они тогда колеблят вокруг себя, если эфира нет?!

6 августа 2020 года. Мурманск. Антон Благин

P.S.

