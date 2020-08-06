Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

М.В.Попов. 4. «Политический характер расширения борьбы за заключение колдоговоров». ПССТК-2016.

15:50. 6 августа 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CH2aBDHHrxA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
К истории секретного доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС
...Суслов предложил придать докладу исключительно политический характер. В связи с этим...в подготовленные аппаратом ЦК списки попали только четверо, включая Снегова,... подъеме сельскохозяйственного производства, о расширении строительства жилья, увеличении объема...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...счет информационного воздействия на политическую, дипломатическую, экономическую ...в ВАДА, включая расширение российского представительства в ... настоящего победителя с характером бойца. http://pravosudija...повседневными задачами, однако попав в организм атлета,...
Почему у планеты трубы горят. Расширенная версия
... кредитно-денежные системы, искать политические компромиссы. Труба интегрирует пространство ... переориентация экономики носит глобальный характер. В 1990- 2005 гг... фоне антироссийских санкций, под которые попали «Сургутнефтегаз», ЛУКойл, «Роснефть», ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2016
...осколочный, к тому же попал в стену перед военными. ...усилия по выработке такого политического решения, отметил Столтенберг.Заместитель... не объявил. Они носят политический характер и заключаются в том,...Этот план ИГИЛ по расширению является угрозой для отрядов ...
«Один пояс, один путь»: уточнение пути и расширение пояса
... Хамбантоты — глубоководный порт, расширение которого было завершено в 2010...от проекта носят долговременный характер, и просят немного ...В список самых недовольных попал даже один из ...с основными положении китайской политической и экономической стратегии....
Политические цели глобальной стратегии англо-французсской и англо-американской коалиций. 1
... военные материалы не попали в руки противника».... уже СССР) и расширением состава участвующих в коалиции...не сумела обеспечить достижение политической цели. Командующий объединёнными... — придали освободительный антифашистский характер всей Второй мировой войне...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)