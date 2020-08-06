М.В.Попов. 4. «Политический характер расширения борьбы за заключение колдоговоров». ПССТК-2016.
15:50. 6 августа 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает.