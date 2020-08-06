188 заводов строится в России прямо сейчас

Давайте пробежимся по текущим отечественным стройкам … промышленным стройкам …Все 188 конечно же перебирать не буду, выберу самые на мой взгляд интересные. Итак, погнали:В Татарстане строится завод по производству автокомпонентов. Планируют увеличить долю отечественных запчастей на Российском рынке и соответственно увеличить процент локализации производства Российских автомобилей.Строится множество комбикормовых заводов по территории всей РФ: например в Новосибирской области, в Ярославской, Липецкой областях и так далее …Комбикормовые заводы это обычно вспомогательные предприятия у крупных животноводческих комплексов, то есть по развитию комбикормовых предприятий можно косвенно судить о развитии сельского хозяйства и животноводства в стране вцелом. Производят корма и прикормки для птицы, крупного рогатого скота и даже рыбы. Причем каждый комбикормовой завод тянет за собой десятки и сотни гектар распаханной и обработанной земли с сельхозкультурами типа кукуруза.Строительство тепличных комплексов. О них писал несколько отдельных статей. Большинство комплексов направлено на производство огурцов и помидоров, причем некоторые из них ориентированы не только на "свои" регионы, но и на экспорт в соседние государства. Перечислю здесь области в которых сейчас ведется строительство тепличных комплексов: Липецкая область, Хабаровский край, Калужская область и так далее…Гигантский порт Усть-Луга стоит особняком – там сейчас прямо мегастройка, строится одновременно множество предприятий, как пример – Терминал по перевалке минеральных удобрений,В Пермском крае полным ходом идет строительство Исследовательского центра Керна и Пластовых флюидов… давайте не будем углубляться в терминологию, просто отметим, что современное производство заинтересовано в развитии науки и исследований в том числе.Еврейская автономная область, Биробиджан, Дальний дальний восток. Идет строительство завода по производству медицинских средств индивидуальной защиты. В общем все то, что так необходимо было при пандемии, вот это все и будут производить в необходимых объемах, не исключено, что для экспорта в Китай в том числе.В Калужской области завод по производству кованых дисков. Ну круто же, господа автомобилисты? :-)

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10484392.html