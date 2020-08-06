188 заводов строится в России прямо сейчас
11:39. 6 августа 2020 84 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Давайте пробежимся по текущим отечественным стройкам … промышленным стройкам …
Все 188 конечно же перебирать не буду, выберу самые на мой взгляд интересные. Итак, погнали:
В Татарстане строится завод по производству автокомпонентов. Планируют увеличить долю отечественных запчастей на Российском рынке и соответственно увеличить процент локализации производства Российских автомобилей.
Строится множество комбикормовых заводов по территории всей РФ: например в Новосибирской области, в Ярославской, Липецкой областях и так далее …
Комбикормовые заводы это обычно вспомогательные предприятия у крупных животноводческих комплексов, то есть по развитию комбикормовых предприятий можно косвенно судить о развитии сельского хозяйства и животноводства в стране вцелом. Производят корма и прикормки для птицы, крупного рогатого скота и даже рыбы. Причем каждый комбикормовой завод тянет за собой десятки и сотни гектар распаханной и обработанной земли с сельхозкультурами типа кукуруза.
Строительство тепличных комплексов. О них писал несколько отдельных статей. Большинство комплексов направлено на производство огурцов и помидоров, причем некоторые из них ориентированы не только на "свои" регионы, но и на экспорт в соседние государства. Перечислю здесь области в которых сейчас ведется строительство тепличных комплексов: Липецкая область, Хабаровский край, Калужская область и так далее…
Гигантский порт Усть-Луга стоит особняком – там сейчас прямо мегастройка, строится одновременно множество предприятий, как пример – Терминал по перевалке минеральных удобрений,
В Пермском крае полным ходом идет строительство Исследовательского центра Керна и Пластовых флюидов… давайте не будем углубляться в терминологию, просто отметим, что современное производство заинтересовано в развитии науки и исследований в том числе.
Еврейская автономная область, Биробиджан, Дальний дальний восток. Идет строительство завода по производству медицинских средств индивидуальной защиты. В общем все то, что так необходимо было при пандемии, вот это все и будут производить в необходимых объемах, не исключено, что для экспорта в Китай в том числе.
В Калужской области завод по производству кованых дисков. Ну круто же, господа автомобилисты? :-)
Все 188 конечно же перебирать не буду, выберу самые на мой взгляд интересные. Итак, погнали:
В Татарстане строится завод по производству автокомпонентов. Планируют увеличить долю отечественных запчастей на Российском рынке и соответственно увеличить процент локализации производства Российских автомобилей.
Строится множество комбикормовых заводов по территории всей РФ: например в Новосибирской области, в Ярославской, Липецкой областях и так далее …
Комбикормовые заводы это обычно вспомогательные предприятия у крупных животноводческих комплексов, то есть по развитию комбикормовых предприятий можно косвенно судить о развитии сельского хозяйства и животноводства в стране вцелом. Производят корма и прикормки для птицы, крупного рогатого скота и даже рыбы. Причем каждый комбикормовой завод тянет за собой десятки и сотни гектар распаханной и обработанной земли с сельхозкультурами типа кукуруза.
Строительство тепличных комплексов. О них писал несколько отдельных статей. Большинство комплексов направлено на производство огурцов и помидоров, причем некоторые из них ориентированы не только на "свои" регионы, но и на экспорт в соседние государства. Перечислю здесь области в которых сейчас ведется строительство тепличных комплексов: Липецкая область, Хабаровский край, Калужская область и так далее…
Гигантский порт Усть-Луга стоит особняком – там сейчас прямо мегастройка, строится одновременно множество предприятий, как пример – Терминал по перевалке минеральных удобрений,
В Пермском крае полным ходом идет строительство Исследовательского центра Керна и Пластовых флюидов… давайте не будем углубляться в терминологию, просто отметим, что современное производство заинтересовано в развитии науки и исследований в том числе.
Еврейская автономная область, Биробиджан, Дальний дальний восток. Идет строительство завода по производству медицинских средств индивидуальной защиты. В общем все то, что так необходимо было при пандемии, вот это все и будут производить в необходимых объемах, не исключено, что для экспорта в Китай в том числе.
В Калужской области завод по производству кованых дисков. Ну круто же, господа автомобилисты? :-)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10484392.html
А Серый скажет что это враки.
Зато депопуляция.
Серые не рожают серых……
Горе-то какое.
А кадры для работы КТО готовить будет? Или как в Газпроме в цеху у приятеля десять лет нет конструктора.Про технолога я уже молчу-деньги нужны Самим Большим Дядям.Спрашиваю как обходитесь даже без эскизов, про чертежи я уже молчу..А вот так, отвечает..От сих до сих делаем.И показывает расстояние разведенными руками..Я ахнула ибо в своё время трудилась в инструментальном цеху и у нас было три конструктора и четыре технолога..В цеху было токарей может пятнадцать-двадцать, фрезеровщиков с десяток,расточников,высший пилотаж-трое-пятеро, слесарей с десяток, шлифовщиков чел три,тех кто обжигал детали тоже трое.Все высший пилотаж.Мастеров четыре, мастеров ОТК (и такие были и тетки весьма строгие), начальник цеха, зам начальника, уборщицы,водители КАРов. И это один цех, где никто не валял дурака.Все поворачивались и со всех спрашивали за результаты.
А завод? Сколько там народу на жизнь зарабатывало? И дело делало..Но Растащили наш родной машиностроительный Либералы проклятые.
А сегодня нам ТРУБЯТ о строительстве новых предприятий…ё-моё! ПТУ закрыты, нет распределения на заводы, нет самого главного-Практики..Что, опять на пенсионерах выезжать собираются.?
У Вас раньше девять конструкторов на цех выпускающий кирзовые сапоги.
пять трёхшубных в ОТК и еще сто бездельников а продукция
ОВНО.
А сегодня три станка один наладчик и прекрасная обувь.
Как хорошо что ВАС выгнали жаль не утилизировали.