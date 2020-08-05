Восточное побережье США во власти тропического шторма, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Восточное побережье США остаётся во власти сильной непогоды, которую принёс с собой ураган «Исайя».

Сразу в нескольких штатах проливные дожди стали причиной наводнений, сильный ветер и торнадо повалил много деревьев и разрушил дома, без света осталось более 3 млн домов. Есть по меньшей мере один погибший и раненые.

Синоптики отмечают, что ураган «Исайя» ослабел до уровня тропического шторма, однако говорить о том, что он стал менее разрушительным, не приходится. По информации Национального центра США по слежению за ураганами, скорость ветра по прежнему оценивается в 100 км/ч.

«Мы не думаем, что будет большое ослабление, будут еще очень сильные и порывистые ветры, которые повлияют на большую часть Средней Атлантики и северо-востока в течение следующих дня или двух», — отметил специалист по ураганам Робби Берг.

Из-за непогоды штормовое предупреждение действует на всём побережье от Нью-Джерси до Мэна. В штатах Нью-Йорк, Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Мэн, Северная Каролина, а также в южной части канадской провинции Квебек ожидаются обильные осадки с грозой и шквалистым ветром.

По меньшей мере, один человек погиб, ещё несколько пропали без вести после того, как торнадо разрушил 10 передвижных домов в Виндзоре.

Губернатор штата Рой Купер заявил, что округа Брансуик, Пендер и Онслоу, которые располагаются вдоль юго-восточного побережья Северной Каролины, больше всего пострадали от штормовых волн, торнадо и последовавших за ними пожаров.

Читайте также: Счёт идёт на тысячи: Озвучены страшные цифры погибших и раненых от взрыва в Ливане