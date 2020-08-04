СК завел дело о геноциде населения Псковской области в годы войны

«Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области», — отметила Петренко.