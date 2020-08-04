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СК завел дело о геноциде населения Псковской области в годы войны

12:37. 4 августа 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: ria.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«В Главном следственном управлении СК РФ по результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)», — сказала Петренко журналистам.
Она добавила, что из обнаруженного захоронения уже извлекли останки 46 человек, среди которых девять женщин с признаками насильственной смерти.
«Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области», — отметила Петренко.
По её словам, с привлечением сил и средств Минобороны РФ в районе Моглино продолжаются работы по извлечению останков, поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, а также изучаются архивные материалы, «свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности».
«В СК и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», — добавила Петренко.
В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы было уничтожено порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.

Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области. Архивное фото © Фото : пресс-служба администрации Псковской области

Концлагерь Моглино был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской «фабрике смерти» содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить ещё и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.

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Источник: https://nstarikov.ru/sk-zavel-delo-o-genocide-naselenija-pskovskoj-oblasti-v-gody-vojny-117628

Метки: чит.клуб

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