Как правильно искать виноватых?
10:33. 3 августа 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесём их; если же нет — уйдём из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра.