«Мы не хотим быть лучшими», — легендарный комбриг не менее легендарной бригады спецназа ВДВ (ВИДЕО)
Известный военкор Александр Сладков опубликовал интервью с легендарным командиром 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вадимом Паньковым.
«Сейчас проводится огромное количество соревнований, в том числе международных.
Сейчас по миру тлеют и вспыхивают десятки вооружённых конфликтов, вовлекающих в себя огромное количество военных профессионалов.
Так вот, на детский вопрос: „А если встретятся кит и слон, кто кого сборет?“ — прекрасный ответ даёт легендарный командир не менее легендарной бригады СпН ВДВ России. Полностью с ним согласен.
Как говорят боксёры: „Ты отлично работаешь по снарядному мешку, но — РИНГ ВСЁ ПОКАЖЕТ“!» — подписал видео Сладков.
Справка РВ
Вадим Иванович Паньков — командир 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения с 2012 года. Участник Первой и Второй чеченской войны. Герой Российской Федерации (2001), гвардии полковник.
45-й отдельный полк специального назначения ВДВ сформирован в феврале 1994 года на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения.
2 декабря 1994 года полк переброшен в Чечню для участия в ликвидации незаконных вооружённых формирований. Подразделения полка принимали участие в боевых действиях до 12 февраля 1995 года, когда полк был переведён обратно на место постоянной дислокации в Московской области. С 15 марта по 13 июня 1995 года в Чечне действовал сводный отряд полка.
С февраля по май 1997 года сводный отряд полка находился в Гудауте в составе миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских Вооружённых сил.
С сентября 1999 года по март 2006 года сводный разведывательный отряд полка принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе (Вторая чеченская война).
В мае–июне 2012 года разведывательный взвод полка участвовал в совместных учениях с «зелёными беретами» на американской военной базе 10-й группы специальных сил.
Весной 2014 года отдельный разведывательный отряд полка принимал участие в операции по присоединению Крыма к Российской Федерации.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596352949
С праздником всех тех, кто служил и до сих пор продолжает служить в войсках Дяди Васи!
Лучшие погибают первыми
Ты не русофил, а юдофил… И это про тебя в Талмуде:
Талмуд (Пезахим, 113а):
«Раввин Иоханан сказал: если вы идёте на войну, то идите не в первых рядах, а лучше в последних рядах, чтобы вы были первыми, кто вернётся домой».
скорее он хороший ученик,все-таки за столько лет в хохляндии ,он усвоил урок ,чтобы вернуться к детям ,нужно вперед пропустить хохлов.Ты тоже похоже,раз цитируешь наизусть родную книгу -издалека с Твердым призывать людей на протесты.Но,увы
“Впервые ,сегодня в Хабаровске, дневной митинг не состоялся.10=20челов поболтались и разошлись.”
Повадки и чем дышат враги человечества, надо знать…