Главная » Вооруженные силы, Творчество

«Мы не хотим быть лучшими», — легендарный комбриг не менее легендарной бригады спецназа ВДВ (ВИДЕО)

11:40. 2 августа 2020 229 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
«Мы не хотим быть лучшими», — легендарный комбриг не менее легендарной бригады спецназа ВДВ (ВИДЕО) | Русская весна

Известный военкор Александр Сладков опубликовал интервью с легендарным командиром 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вадимом Паньковым.

«Сейчас проводится огромное количество соревнований, в том числе международных.

Сейчас по миру тлеют и вспыхивают десятки вооружённых конфликтов, вовлекающих в себя огромное количество военных профессионалов.

Так вот, на детский вопрос: „А если встретятся кит и слон, кто кого сборет?“ — прекрасный ответ даёт легендарный командир не менее легендарной бригады СпН ВДВ России. Полностью с ним согласен.

Как говорят боксёры: „Ты отлично работаешь по снарядному мешку, но — РИНГ ВСЁ ПОКАЖЕТ“!» — подписал видео Сладков.

Справка РВ

Вадим Иванович Паньков — командир 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения с 2012 года. Участник Первой и Второй чеченской войны. Герой Российской Федерации (2001), гвардии полковник.

45-й отдельный полк специального назначения ВДВ сформирован в феврале 1994 года на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения.

2 декабря 1994 года полк переброшен в Чечню для участия в ликвидации незаконных вооружённых формирований. Подразделения полка принимали участие в боевых действиях до 12 февраля 1995 года, когда полк был переведён обратно на место постоянной дислокации в Московской области. С 15 марта по 13 июня 1995 года в Чечне действовал сводный отряд полка.

С февраля по май 1997 года сводный отряд полка находился в Гудауте в составе миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских Вооружённых сил.

С сентября 1999 года по март 2006 года сводный разведывательный отряд полка принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе (Вторая чеченская война).

В мае–июне 2012 года разведывательный взвод полка участвовал в совместных учениях с «зелёными беретами» на американской военной базе 10-й группы специальных сил.

Весной 2014 года отдельный разведывательный отряд полка принимал участие в операции по присоединению Крыма к Российской Федерации.

Читайте также: ВАЖНО: Умер известный украинский каратель (ФОТО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1596352949

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2017
.... Наши женщины красавицы. Лучше чем на Донбассе женщин ...«Пока мы остаёмся русскими, нас невозможно победить…» (ФОТО) Легендарный военкор...взяли мы несколько украинцев в плен, включая комбрига 93... да, мы — русские, живущие на Донбассе, и мы хотим быть с Россией...
Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2015
...не только географически, мы не пошли хотя бы на то,.... Кто-то, может быть, и осуждает Россию за... на боевом посту, проявляя лучшие качества, присущие нашей профессии ... стреляют из „личного автомата легендарного комбрига“? Вас, сепаратистов, будут истреблять...
Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2019
... Януковича. 07:20 Легендарный Гойко Митич приехал в...: Нас пытались остановить: Комбриг ДНР рассказал, как искал...- цинкС одной стороны, лучше поздно, чем никогда.С... Вот здесь, может быть, нам поможет именно ... планку того, что мы хотим видеть в Украине. ...
Сводки от ополчения Новороссии 02 апреля 2016
... коммунальные услуги (хотя они значительно ниже...Варяг» прокомментировал гибель легендарного комбрига: «Это был ...костлявая забрала одного из лучших. Без сомнения, ... много работал, мы наладили взаимодействие с.... Вообщем передовая, быт, подготовка и учение...
Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2020
... Алчевска в Луганск погиб легендарный комбриг «Призрака» Алексей Мозговой,... почему невозможно объединение хотя бы с Луганской ...мы знали, на что идем. Надо просто двигаться дальше. — Скажите, хоть... но дома лучше. И комплекс составляющих факторов — быт, семья, ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 декабря 2015
...». — Надо было быть в ОГА, мы были в ОГА. ...«недолюди», «бандиты», да? Вы хоть одного «бандита» в Донбассе видели... стрелять из личного автомата легендарного комбрига. Девочка получает жалование —...хуже зверя». Богдана была лучшим другом Мозгового и после его...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)