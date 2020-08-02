«Мы не хотим быть лучшими», — легендарный комбриг не менее легендарной бригады спецназа ВДВ (ВИДЕО)

Известный военкор Александр Сладков опубликовал интервью с легендарным командиром 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вадимом Паньковым.

«Сейчас проводится огромное количество соревнований, в том числе международных.

Сейчас по миру тлеют и вспыхивают десятки вооружённых конфликтов, вовлекающих в себя огромное количество военных профессионалов.

Так вот, на детский вопрос: „А если встретятся кит и слон, кто кого сборет?“ — прекрасный ответ даёт легендарный командир не менее легендарной бригады СпН ВДВ России. Полностью с ним согласен.

Как говорят боксёры: „Ты отлично работаешь по снарядному мешку, но — РИНГ ВСЁ ПОКАЖЕТ“!» — подписал видео Сладков.

Справка РВ

Вадим Иванович Паньков — командир 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения с 2012 года. Участник Первой и Второй чеченской войны. Герой Российской Федерации (2001), гвардии полковник.

45-й отдельный полк специального назначения ВДВ сформирован в феврале 1994 года на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения.

2 декабря 1994 года полк переброшен в Чечню для участия в ликвидации незаконных вооружённых формирований. Подразделения полка принимали участие в боевых действиях до 12 февраля 1995 года, когда полк был переведён обратно на место постоянной дислокации в Московской области. С 15 марта по 13 июня 1995 года в Чечне действовал сводный отряд полка.

С февраля по май 1997 года сводный отряд полка находился в Гудауте в составе миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских Вооружённых сил.

С сентября 1999 года по март 2006 года сводный разведывательный отряд полка принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе (Вторая чеченская война).

В мае–июне 2012 года разведывательный взвод полка участвовал в совместных учениях с «зелёными беретами» на американской военной базе 10-й группы специальных сил.

Весной 2014 года отдельный разведывательный отряд полка принимал участие в операции по присоединению Крыма к Российской Федерации.

Читайте также: ВАЖНО: Умер известный украинский каратель (ФОТО)