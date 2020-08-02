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День ВДВ

12:27. 2 августа 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:


У нас вчера к сегодняшнему Дню ВДВ открыли памятник одного из погибших в составе 6-й роты Псковских десантников.
Андрей Арансон был в числе погибших в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.



Ну а всех служивших в крылатой пехоте – с праздником! Сегодня ВДВ 90 лет!



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6065290.html

Метки: 2000, ВДВ, памятники, севастополь, чеченская война, Чечня

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10851 8731
    Айва 2 августа 2020 в 17:09

    У нас собирались у памятника на вокзале и потом раъезжали по городу на своих машинах с флагами ВДВ. В беретах и тельняшках. Куда потом ныряли – неведомо, единственный фонтан в городе не работает. Правда, можно в речку или в окрестные пруды.

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