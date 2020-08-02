День ВДВ
12:27. 2 августа 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
У нас вчера к сегодняшнему Дню ВДВ открыли памятник одного из погибших в составе 6-й роты Псковских десантников.
Андрей Арансон был в числе погибших в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.
Ну а всех служивших в крылатой пехоте – с праздником! Сегодня ВДВ 90 лет!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6065290.html
У нас собирались у памятника на вокзале и потом раъезжали по городу на своих машинах с флагами ВДВ. В беретах и тельняшках. Куда потом ныряли – неведомо, единственный фонтан в городе не работает. Правда, можно в речку или в окрестные пруды.