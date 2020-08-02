Ну а всех служивших в крылатой пехоте – с праздником! Сегодня ВДВ 90 лет!

У нас вчера к сегодняшнему Дню ВДВ открыли памятник одного из погибших в составе 6-й роты Псковских десантников.Андрей Арансон был в числе погибших в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6065290.html