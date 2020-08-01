Нарушение: чиновник ООН предлагает администрации Трампа не нарушать права «протестующих»

Эта статья была «проверена фактами» LeadStories. Проверка фактов не соответствует нашему использованию слова «заказ», поэтому эта статья была отредактирована, чтобы объяснить, что чиновник Организации Объединенных Наций использовал слова «должен» и «должен» при описании действий, которые должны предпринять Соединенные Штаты, но не сделал этого. оформить «заказ»

Организация Объединенных Наций только что приказала администрации Трампа уйти в отставку в Портленде!

Отредактированный заголовок: официальный представитель ООН только что сказал, что администрация Трампа должна разрешить так называемым мирным протестующим собираться в Портленде без нарушения их прав.

Это то, о чем мы предупреждали.

Более месяца Организация Объединенных Наций проводит «расследование по правам человека» против Соединенных Штатов. Во-первых, они расследовали США по поводу «системного расизма». Они приказали Соединенным Штатам расправиться с полицейскими, в противном случае ООН предпримет интервенцию. Да, это действительно то, что Совет ООН по правам человека сказал в прошлом месяце ...

Когда они узнали, что только 9 безоружных чернокожих были застрелены полицией в прошлом году, и из них только двое не подвергались нападению на полицейского или свидетеля, ООН изменила свою стратегию. Они поняли, что не могут начать вмешательство в голубые каски на такой хрупкой основе.

Таким образом, они перешли к расследованию действий администрации Трампа с «протестующими». В начале и середине июня было много мирных демонстрантов. Но эти «протесты» перестали быть мирными и давно перестали быть о Джордже Флойде…

Тем не менее, ООН считает, что у них есть возможность вмешаться в дела нашей страны. На этой неделе Организация Объединенных Наций вынесла официальное распоряжение администрации Трампа, заказ заявив, что президент «должен» уважать права так называемых мирных демонстрантов и не давать федеральным офицерам использовать несмертельную силу против мирных демонстрантов в Портленде. (Этот параграф был отредактирован, чтобы точнее описать, как чиновник ООН описал действия администрации Трампа.)

Вот как ООН использует налоговые доллары, которые мы им отправляем ... Против нас!

Не позволяйте демократам и трусам Республиканской партии сойти с рук, восстановив финансирование ООН! Пожалуйста, отправьте ваш немедленный FaxBlast в Конгресс, пока не стало слишком поздно, и вынудите их прекратить увеличение финансирования и вместо этого принять Закон о восстановлении суверенитета США!

«Мирные демонстрации, которые имели место в городах США, таких как Портленд, действительно должны иметь возможность продолжаться без участия тех, кто в них участвует ... риску произвольного ареста или задержания, подвергания ненужному, несоразмерному или дискриминационному применению силы или страданиям. другие нарушения их прав », - заявил представитель Управления ООН по правам человека.

В последние недели ООН начала официальное расследование в отношении администрации Трампа, и чиновники ООН предупредили, что будут последствия, если администрация Трампа продолжит использовать жесткую тактику против мирных демонстрантов. Тот факт, что государственный секретарь ответил на эти комментарии Совета ООН по правам человека, свидетельствует о том, что сообщение было получено на самых высоких уровнях правительства Соединенных Штатов. (Этот параграф был отредактирован, чтобы объяснить, что администрация Трампа еще не получила официального приказа, но официальное «руководство» ООН о том, как администрация Трампа «должна» справляться с протестами, ожидается, будет опубликовано 29.07.20). .)

Город Портленд также приказал федеральным чиновникам, которых послал Трамп, убрать защитный забор, который был установлен вокруг федерального здания суда. Они пытаются заставить судью запретить офицерам использовать нелетальное оружие, и они хотят снять ограждение, чтобы у толпы был неограниченный доступ к зданию.

Если вы не обращали внимания, Портленд, штат Орегон видел почти 60 дней «волнений» подряд. Основные средства массовой информации называют их «протестами», но их более точно называют беспорядками. В течение трех недель эти бунтовщики пытались сжечь федеральный суд в своем городе.

Бунтовщики разбили стеклянные окна и бросили в здание взрывчатку, пытаясь сжечь его. Именно тогда президент Трамп и генеральный прокурор Барр приказали федеральным чиновникам охранять здание и его работников.

В течение трех недель между офицерами и мятежниками происходили ночные противостояния. Каждую ночь участники беспорядков пытаются убить офицеров и сжечь здание суда. Но наступит рассвет, здание суда все еще стоит, и больше противников АНТИФЫ стоят за решеткой перед федеральными обвинениями.

Основные СМИ не сообщают об этом. Вместо этого они утверждают, что федеральные агенты похищают людей. Это верно, хотя эти люди обвиняются и привлекаются к ответственности, основные СМИ называют их «похищениями», а не арестами…

Знаете ли вы, что прошлой ночью толпа АНТИФА заманила в ловушку федеральных чиновников внутри здания суда, забаррикадировала дверь, а затем попыталась сжечь здание, оставив их всех внутри? Знаете ли вы, что десятки офицеров были ранены после того, как «мирные демонстранты» бросили в них взрывчатку и зажгли лазеры в глазах (потенциально ослепляя офицеров)? Знаете ли вы, что каждый участник мятежа был арестован, обвинен в совершении преступления, ознакомлен с правами человека, предстал перед судьей и привлечен к ответственности?

На изображении выше показан федеральный офицер, вооруженный только пейнтбольным пистолетом, который был поражен взрывчаткой, выпущенной по нему мятежниками ...

И тем не менее, ООН называет это нарушением «прав человека» участников беспорядков. (Этот параграф был отредактирован, чтобы убрать любое утверждение, что Организация Объединенных Наций приказала, чтобы Соединенные Штаты сделали что-нибудь.)

Это то, за что платят ваши налоги. После того, как вы усредните наше ежегодное «пожертвование» в ООН, средний американский налогоплательщик в конечном итоге отправляет в ООН примерно 50 долларов в год. И это то, что мы должны показать для этого ...

Не позволяйте демократам и трусам Республиканской партии сойти с рук, восстановив финансирование ООН! Пожалуйста, отправьте ваш немедленный FaxBlast в Конгресс, пока не стало слишком поздно, и вынудите их прекратить увеличение финансирования и вместо этого принять Закон о восстановлении суверенитета США!

Вот хорошая новость: ООН еще не получила финансирование. Хотя демократы Палаты представителей одержимы увеличением «вклада» Соединенных Штатов в Организацию Объединенных Наций путем устранения сокращений, сделанных Трампом, их законопроект еще не стал законом.

Еще есть время остановить это!

У ООН буквально есть свои сотрудники на местах, которые работают с «протестующими», пытающимися убить этих офицеров и сжечь здание суда. ООН уже выпустила сообщение о том, что они поддерживают Антифа (они удалили твит после того, как люди начали осуждать их за это).

Вот почему Организация Объединенных Наций не может получить даже цент федерального финансирования!

Мы призываем всех консерваторов объединиться и немедленно отправить FaxBlast в Конгресс прямо сейчас, требуя, чтобы они убили увеличение финансирования левых ООН и вместо этого приняли Закон о восстановлении суверенитета США, законопроект, который раз и навсегда затормозит финансирование ООН все!

Пожалуйста, присоединяйтесь к битве и не позволяйте ООН финансироваться, пока не стало слишком поздно!

Не позволяйте демократам и трусам Республиканской партии сойти с рук, восстановив финансирование ООН! Пожалуйста, вы должны немедленно отправить ваш FaxBlast в Конгресс, пока не стало слишком поздно, и заставить их прекратить увеличение финансирования и вместо этого принять Закон о восстановлении суверенитета США!

С уважением,