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«Одни бомбят, другие бомбят». Николай Стариков о том, почему Россия не договорится с Трампом

17:44. 31 июля 2020 111 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: ukraina.ru

Упорное желание некоторых российских политиков, политологов и даже государственных деятелей то ли делать вид, то ли искренне считать, что к власти в Белом доме может прийти тот, кто будет настроен на компромисс с Россией, вызывает удивление. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру.

В Америке, подчеркнул эксперт, не может прийти к власти прокитайский или пророссийский человек, потому что за власть в этой стране борются два крыла проамериканской власти, у которых нет никаких расхождений в вопросе внешней политики, которые для России были бы принципиальными.

«Одни бомбят, другие бомбят. Одни устроили государственный переворот на Украине, а другие поддерживают силы, которые пришли к власти в результате государственного переворота. Между крылом Трампа и его противниками нет стратегической разницы в том, каким путем сохранить доминирование Соединенных Штатов Америки», — уверен Стариков.

Доли военной силы или грубого нажима между ними может быть чуть больше или чуть меньше, но в американской политике нет «голубей», там просто подвиды «ястребов», «коршуны» и другие «стервятники», добавил собеседник издания.

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Источник: https://nstarikov.ru/odni-bombjat-drugie-bombjat-nikolaj-starikov-o-tom-pochemu-rossija-ne-dogovoritsja-s-trampom-117430

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9773 3778
    nikolay 31 июля 2020 в 18:20

    Коля! Не дай Бог к власти в США придут антисемиты, тогда РФ и Старикову будет очень плохо. Кстати , мэр Нью-Йорка антисемит. Американские евреи обеспокоены этим.

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