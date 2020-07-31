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«Каспийский монстр»:гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент

15:00. 31 июля 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1rLW0NsfHu0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 21329 2191
    Русофил 31 июля 2020 в 15:04

    Текст (слова) песни «Старый корабль»
    На берегу так оживленно, людно,
    А у воды высится как мираж
    Древний корабль, грозное чье-то судно,
    Тешит зевак и украшает пляж.
    Как не воюй, годы, увы, сильнее,
    Как ни верти, время свое возьмет,
    Сгнили борта и нет парусов на реях,
    И никогда полный не дать вперед.

    Зато любой войдет сюда за пятачок,
    Чтоб в пушку затолкать бычок,
    И в трюме посетить кафе и винный зал,
    А также сняться на фоне морской волны,
    С подругой, если нет жены,
    Одной рукой обняв ее,
    Другой обняв штурвал.

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