«Каспийский монстр»:гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
15:00. 31 июля 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесём их; если же нет — уйдём из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра.
Текст (слова) песни «Старый корабль»
На берегу так оживленно, людно,
А у воды высится как мираж
Древний корабль, грозное чье-то судно,
Тешит зевак и украшает пляж.
Как не воюй, годы, увы, сильнее,
Как ни верти, время свое возьмет,
Сгнили борта и нет парусов на реях,
И никогда полный не дать вперед.
Зато любой войдет сюда за пятачок,
Чтоб в пушку затолкать бычок,
И в трюме посетить кафе и винный зал,
А также сняться на фоне морской волны,
С подругой, если нет жены,
Одной рукой обняв ее,
Другой обняв штурвал.