Главная » Видео, История, Творчество

НЕФАКТ. Выпуск №109

19:34. 18 июня 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

В конце 60-х годов прошлого века в штаб-квартире ЦРУ случилась паника: пролетая над СССР, американский спутник-шпион, сделал шокирующие фотографии. На них неопознанная гигантская машина, похожая на самолет, несется над Каспийским морем. Расчеты показали, что скорость объекта достигала 500 км в час! Специалисты ЦРУ и Пентагона тут же окрестили его «Каспийским монстром». А специалисты НАСА заявили, что все это блеф, и никакого «монстра» нет и быть не может! Неужели Советский Союз действительно создал уникальную боевую машину в самый разгар Холодной войны? И смог ли кто-то в мире повторить советские разработки пятидесятилетней давности?

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>