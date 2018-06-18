НЕФАКТ. Выпуск №109

В конце 60-х годов прошлого века в штаб-квартире ЦРУ случилась паника: пролетая над СССР, американский спутник-шпион, сделал шокирующие фотографии. На них неопознанная гигантская машина, похожая на самолет, несется над Каспийским морем. Расчеты показали, что скорость объекта достигала 500 км в час! Специалисты ЦРУ и Пентагона тут же окрестили его «Каспийским монстром». А специалисты НАСА заявили, что все это блеф, и никакого «монстра» нет и быть не может! Неужели Советский Союз действительно создал уникальную боевую машину в самый разгар Холодной войны? И смог ли кто-то в мире повторить советские разработки пятидесятилетней давности?



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Источник: www.youtube.com