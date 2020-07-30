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ВВП США 1970-2020

23:50. 30 июля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


График ежеквартального ВВП США за последние 50 лет.
Во втором квартале 2020-го года ВВП США упал почти на 33% (в годовом исчислении https://graphics.reuters.com/USA-ECONOMY/GDP/jbyprkmjqve/index.html), после падения на 5% в первом квартале. За полгода ВВП упал на 38% по сравнению с показателями за 2019-й.
Это самое катастрофическое падение ВВП со времен Великой Депрессии. После Великой Депрессии следующим показателем был 1958-й год, когда ВВП США просел на 10% в один из кварталов.



Вот примерно так выглядит комбо из коронавирусных ограничений + массовые протесты + манипуляции Демократической партии.
И есть мнение, в таком состоянии экономику США будут держать как минимум до выборов, чтобы лишить Трампа возможности опираться на какие-либо внутренние экономические успехи, которые до 2020-го года вполне могли гарантировать его переизбрания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6060039.html

Метки: ВВП, США, экономика

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