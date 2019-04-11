Пора создавать национальное рейтинговое агенство, а не опираться на ложь западных креативщиков ВВП

Многие люди, к сожалению, не отдают себе отчёт в том, что публикуемая в СМИ статистика или рейтинги, результаты опросов и т.п. – достаточно эффективный инструмент управления. Причём чаще всего подобные опубликованные материалы попросту лживые . Как пример – ВВП стран мира. Мало того, что методика его подсчёта разная, так она вообще к реальности имеет довольно таки опосредованное отношение. В Италии и других странах ЕС оборот проституции и наркотрафика засчитывается в ВВП. А в ЕС, США и ряде других стран увеличение показателя ВВП вообще достигается с помощью магической бухгалтерской операции. Давайте проиллюстрируем: вы продали акции предприятия на 1 миллион покупателю А. Тот их перепродал покупателю Б. И так далее… Как в этом случае подсчитывается ВВП страны? Две операции по миллиону? ВВП возрос на 2 миллиона. Хотя при этом никакой дополнительной продукции не произведено, а всего лишь происходит перемещение неких бумаг (или ноликов в компьютере). Вот, скажем, какой-нибудь Маск или Гугль. Капитализация, т.е. образ, созданный в СМИ – зашкаливает. Однако если продать все их реальные активы, то вряд ли вырученная сумма составит хотя бы процент от этой виртуальной стоимости компаний. Но именно она идёт в зачёт ВВП. Однако, основываясь на лживом образе гигантского ВВП США, подпиндосные издания, уж извините за стиль, нам впаривают , будто за океаном всё сладко и гладко: и долг не гигантский, и страна крепкая. В качестве примера – цитата 2015 года из подобного издания.



„В абсолютных цифрах у США большой госдолг — более $18 трлн (без учета долга на балансе госструктур — на пять миллиардов меньше), каждую секунду он увеличивается на несколько тысяч долларов.



Однако оценивать задолженность государств правильнее не в абсолютных цифрах, а в привязке к ВВП — чем больше экономика страны, тем легче ей оплачивать долги. По данным Всемирного банка, долг США составляет 96,1% ВВП.



Это также существенная цифра, хотя многие страны десятилетиями живут и с большим долгом — например, у Франции, Италии и Японии этот показатель превышает 100%.”





Смотрите, как на базе ложных данных об истинном значении ВВП, т.е. учёта реальной продукции, производимой самими США, нас уверяют в крепости заокеанской Империи Добра: де долг – вообще маленький, ибо ВВП – огромадный, да к тому же ещё и резерв есть: у многих долг в процентах ещё выше, а ведь живут – не бедствуют.



Коллега из Афтершока разбирает на ещё одном примере механизм формирования мифа о промышленном всесилии Соединённых Штатов. В конце – видео, в котором та же статья зачитана автором.

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Большой Воздушный Шар

Приведу один типичный образец мифологии, насаждаемой Госдепом США в средствах массовой информации. Миф заключается в следующем – берется ВВП США – 14 триллионов в 2008 году – и говорится, это 18% от мирового ВВП. Каждый 6 доллар мирового ВВП создан в США! Бойтесь, мелюзга, этот слон Вас затопчет и этого даже не заметит.



Многие до сих пор ведутся на этот миф, так как не понимают сути. И это очень плохо – тот, кто не понимает суть, не сможет разобраться ни в причинах, ни в последствиях начинающегося коллапса.



Цель данной заметки – дать понимание сути и развеять миф Госдепа. В первой части, на упрощенном примере мы покажем суть на простом примере, а во второй части посмотрим на реальные цифры, чтобы наполнить пример конкретным содержанием.



Часть 1. Пример.

Предположим, китайский рабочий создал 10 пар кроссовок, которые продал американской торговой компании за 1 доллар каждая. Американский торговец привез их в США и начал продавать за 20 долларов. Для упрощения, считаем что пошлины и налоги равны 0. Далее:



- одна пара досталась юристу, который консультировал торговую компанию, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки



- одна пара досталась программисту, который создал систему управления складскими запасами, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки



- одна пара досталась консалтеру, который руководил процессов вывода торговой компании на биржу, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки



- одна пара досталась массажисту, который сделал владельцу торговой компании массаж, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки



- одна пара досталась врачу, который сделал руководителю торговой компании медосмотр, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки



- одна пара досталась сантехнику, который починил руководителю торговой компании унитаз, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки



- юрист/врач/массажист и программист взяли в банке кредиты (каждый по 20 долларов), чтобы купить еще одну пару кроссовок женам



Кроме того:



- торговая компания, имея очень хорошие показатели прибыли, продала несколько своих акций саудовским шейхам за 10 долларов, вырученные 10 долларов она заплатила китайскому рабочему за кроссовки



- китайский рабочий 10 долларов отдал саудовским шейхам за поставки нефти, нужную ему для обеспечения работы станка производящего кроссовки



Итак, цепочка замкнулась. Что мы видим в итоге?



ВВП Китая вырос на 10 долларов.

ВВП Саудовской Аравии вырос на 10 долларов.

ВВП США вырос на 20 * 10 + 20* 6 – 10 – 80 – 10 = 220 долларов.

Внутренний потребительский долг США вырос на 80 долларов

Торговый дефицит США во внешей торговле составил 10 долларов



И следующий вывод – такая система расчета ВВП (а именно она принята в США) никак не характеризует ни производственную мощность, ни, к примеру, наукоемкость экономики.



Операцию, описанную выше, можно применять снова и снова. Не только к кроссовкам. Японские автомобили или арабская нефть, к примеру, ничем не хуже.



При этом, чтобы схема оставалась замкнутой, нужно сохранить приток инвестиций (саудовские шейхи в нашем примере) в ценные бумаги торговой компании. Как этого добиться? Обеспечить устойчивый рост прибыли этой компании. Для этого нужно закупать не 10 кроссовок, а 20. Но где взять покупателей на эти кроссовки? Давайте сделаем кредиты доступнее, чтобы люди могли купить больше кроссовок! Это обеспечит и рост прибылей торговой компании, и приток средств саудовских шейхов, и рост ВВП.



Рост прибылей торговой компании будет мотивировать не только саудовских шейхов, но и американских программистов/юристов/сантехников/массаж истов на покупку акций, чтобы получать доход со спекуляций этими акциями и дивидендов. Этих доходов хватит, и чтобы выплачивать проценты банку по ранее взятым кредитам, и чтобы взять новый кредит под обеспечение этими акциями. И все это для того, чтобы купить еще несколько пар кроссовок!



Все. Модель построена. Один элемент модели обеспечивает работу другого элемента. Вечный двигатель? Нет, есть проблема – модель работает только при условии непрерывного роста и только, если рост длится бесконечно. Но рост не может длиться бесконечно, так как имеют место естественные ограничения:



- число лохов-инвесторов, покупающих ценные бумаги выпущенные в США, ограничено – оно никак не может превышать населения планеты



- количество ресурсов на планете ограничено



Как только модель натыкается на одно из этих ограничений, система рушится. Вместо дивидендов и роста акций, получаются убытки и слезы. Массажисту/программисту/сантехнику/врачу вместо того, чтобы набирать новые кредиты под ожидание роста акций, приходится кредиты возвращать с зарплаты. А через некоторое время обнулится и зарплата, так как платежеспособный спрос на их услуги исчезнет.





Результат предсказуем – тем, кто еще вчера скупал эти кроссовки десятками, даже не задумываясь о их цене, завтра будет нечем заплатить и за одну пару. Сами подумайте – разве нужны китайскому работяге услуги американского юриста, сантехника или врача? Нет, не нужны. Им на самом деле нечего предложить в обмен на продукцию китайца. Им либо придется ходить босиком, либо учиться производить кроссовки самостоятельно.



Этот пример примитивный. Например, он не учитывает разнообразия различных финансовых производных которыми может происходить покрытие торгового дефицита. Это могут быть самые различные бумаги, такие как:



- корпоративные акции



- корпоративные облигации



- государственные и квазигосударственные облигации



- деривативы



- просто наличный доллар, имеющий хождение за пределами США



Кроме того, пример не учитывает, что в США помимо дармоедов из чисто внутреннего сегмента сферы услуг, производится и конкуретноспособные продукты (но в недостаточном количестве, чтобы покрыть огромный импорт).



Суть схемы тем не менее неизменна – в очень значительной мере ВВП США обеспечен потреблением, а потребление обеспечено путем обмена реального мирового богаства на бумагу того или иного типа.



Кроссовки в обмен на бумагу. Хороший бизнес, но временный. Давайте теперь посмотрим на реальные данные по экономике США, чтобы убедиться в том, что:



Описание модели верно по существу.

Что коллапс модели уже начался.



Часть 2. Данные за 2008 год и ранее.



Отчет, на который смотрим –

отчет Федеральной Резервной Системы за 2008 год





Заглянем в раздел F.6 отчета, чтобы оценить структуру ВВП и импорт/экспорт:





Какие цифры здесь подтверждают предложенную модель? Заглянем в раздел F.6 отчета, чтобы оценить структуру ВВП и импорт/экспорт:Какие цифры здесь подтверждают предложенную модель?



- Разница между импортом и эскпортом США все последние годы стабильно превышает 600 миллиардов, то есть США каждый год отгружает условных кроссовок не менее чем на 600 миллиардов, не компенсируя их своей продукцией



- 87% ВВП в 2008 (12,4 триллиона) было обеспечено потреблением, частным и государственным



- 90% частного потребления (9 триллионов) в 2008 – это было потребление услуг и товаров недлительного использования. Замечу, это та доля потребления, от которой для будущего полезного останется лишь удобрение на полях.



Кроме того, раздел D.3 говорит, что в 4-м квартале 2008 года:



- долги домохозяйств составили 13,82 триллиона



- долги корпораций (нефинансовых) составили 11 триллионов



- долги государства 8.69 триллионов



Итак, мы видим, что расхождений реальности от схемы, описанной в первой части, нет никаких. Со всего мира в США до сих пор идет отгрузка товаров на сотни миллиардов долларов, в обмен на которые они щедро печатают бумагу, финансовые обязательства того или иного типа. Полученные товары затем распиливаются между многочисленными дармоедами, представителями сферы услуг.



Но это сегодня. Что будет завтра?



Модель "воздушного шара", как показано выше, работоспособна лишь до тех пор пока происходит подпитка экономики новыми кредитами, новыми продажами и новыми прибылями.

Для этого требовался рост потребления. Однако начиная со второго полугодия 2008, располагаемый доход населения сокращается (смотри раздел F.100 отчета). Это был поворотный пункт. Финита-ля комедия. Движок машины сломан и сломан безнадежно. Ее не починить, необходимо строить новую.

alexsword



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