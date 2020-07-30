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Советская Детская Энциклопедия

22:37. 30 июля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Дети и их воспитание » Детская Энциклопедия в 10 томах 1961 года. Лучшая энциклопедия для детей и взрослых
Энциклопедия означает «круг знаний». Это — книги, содержащие отобранные в определенной системе научные сведения о явлениях природы и общественной жизни. В энциклопедиях кратко излагается то, что известно людям о природе, народах, хозяйстве, науке, технике, культуре и искусстве.

В энциклопедиях можно узнать, как люди покоряют и переделывают природу, как выращивают хлеб и хлопок, делают бумагу, выплавляют чугун и сталь; они содержат сведения об электровозах, теплоходах, самолетах и метрополитене, о фотографии и кинематографии, телеграфе, радио, телевидении, о насекомых, птицах, рыбах и зверях, растениях и минералах, планетах и звездах, об ученых, путешественниках, политических деятелях, полководцах, писателях, художниках, артистах, спортсменах и о многом, многом другом.

Этих сведений набирается столько, что они не умещаются в одну книгу, и энциклопедии обычно состоят из многих томов.


Детская Энциклопедия в 10 томах 1961 года. Лучшая энциклопедия для детей и взрослых


Первое издание Детской Энциклопедии


В середине 70-х родители купили мне по подписке 12-томную Детскую энциклопедию. Что-то понравилось, что-то – нет, некоторые тома открыл всего один раз, но со временем стало восприниматься как довольно унылый официоз. Когда лет десять назад в книжных шкафах стало тесно – я ее без сожаления вынес и сложил стопкой у мусоропровода.

А недавно случайно зашел в букинистический подвальчик и купил другую. За бесценок. 10 желтых томов Детской энциклопедии 1958-61 годов. Листаю и поражаюсь. Невозможно, кажется, более наглядно продемонстрировать удручающую разницу между 50-ми и 70-ми.

Насыщенность иллюстрациями, конечно, запредельная:



Бешеная энергия бьет с каждой страницы:



Грандиозные проекты (мост через Берингов пролив):



Мыслимая и немыслимая техника



и подробные о ней рассказы



от фигур высшего пилотажа до полного теоретического курса вождения автомобиля.



Скидок на "детское недомыслие" нет. Рассказ о природе полон удивительных вещей



но лишен сюсюканья: это не диснеевский мультик



а научный рассказ о мире живых существ, безжалостно пожирающих друг друга:



так и слышишь, как визжит этот лемминг:



Иные картинки явно предназначены потрясти воображение: самец-орангутан борется с крокодилом:))



глубоководные твари мне бы тоже на всю жизнь запомнились



Но воля человека сильнее инстинктов (похоже, режиссер Герман эту картинку видел:)



и сил природы.



Идеология на уровне: с этим текстом никак не поспоришь:)



В историческом разделе – прекрасно выполненные карты и уникальные фотографии



а в разделе искусства ханжества и не ночевало (а вдруг дети увидят – увидят, конечно:)



Ничего подобного в 70-е уже не выпускали. Вроде бы в детстве книг хватало, но какую теперь ни вспомню – почти все любимые были изданы до моего рождения.

До сих пор любая "Детгизовская" книжка одним видом прилив энергии вызывает.

А в расслабленные 70-е, похоже, на такие "мелочи" просто плюнули.



Сталинское – значит лучшее



Физику и математику теперь в школе не изучают, поэтому легко ведутся на вбросы о вольфрамовых слитках вместо золота и отгрузку земного золота на Нибиру.

Конечно, детям сейчас трудно, школьные учебники давно пишутся вредителями, в них ничего не понятно, там простые вещи специально запутывают, что-бы школьники ничего не поняли. Даже если очень захотеть, тяжело пробиться через нагромождения наукообразной чепухи, которую там алиены впаривают гойскому человечеству.

А что же делать то? спросите вы, которые не хотят быть дебилами.

Мой скромный совет, купите себе детскую энциклопедию, старое, желтое издание в 10 томах.

`Академия Педагогических наук РСФСР` 1958-1962г

Вот такую

Именно такую, эта энциклопедия выходила в сталинско-послесталинское время.

Именно такую, и никакую другую, 1958-62 годов издания, в ней все написано просто, прозрачно и понятно, с правильными картинками.

Любая другая детская энциклопедия это уже алиенский продукт, их много, и все они написаны не для прояснения картины мира, а для её запутывания и для формирования клипового мышления, создания мозаичной картины мира у детей. Это не паранойя, начнёте интересоваться этим – сами увидите что это так и есть.

Следом за ней в 1965 вышло второе издание. 12 томов вышли в одинаковой обложке, отличались только корешки:



А в 1969-72 вышло третье издание в 12-ти томах, это уже не то, пятая колонна уже приложила ручёнки к ней. Если вы сравните эти два издания, то увидите, что разница на первый взгляд незначительная, но она огромна. Дьявол в деталях. Можно изменить всего несколько слов в тексте, дать другую картинку и смысл изменится. Дьявол в деталях.

Не зря ключевую роль в СМИ играет главный редактор. Немного сместить акценты, выделить второстепенное, затушевать главное – вот главная задача алиенов. Посмотрите, вот сами можете сравнить, это страницы из 12-ти томного издания. Том 3 Вещество и энергия. Сравните с такими же 3-м томом из сталинского 10 томника.

Это для тех, кто хочет сам разобраться, остальные просто примите на веру – искать надо старые издания научно-популярной литературы, желательно сталинские. Там вас не обманут. И акценты будут стоять правильные, земные. Это относится и не только к науке, в искусстве, культуре, в кино, в театре, на эстраде, в литературе – везде то-же самое.

Сталинское – однозначно всё самое полезное.

Послесталинское – переходной период, пятая колонна выходит из подполья, набирает силу. Чем ближе в 1990-м, тем хуже.

После 1991 года – однозначно вред, растление, саботаж, диверсия против всего человеческого.

Вот тутможно купить за копейки желтое издание.

Или даже, можно купить всего один том, например математика, физика и химия там в одном томе.

Третий том – "Числа и фигуры. Вещество и энергия". М. Изд. АПН РСФСР 1961г. 711 стр.

Можно вообще в школу не ходить, ни на физику, ни на химию, ни на математику, всё равно бесполезно, только прочитать, пролистать, просмотреть один этот том и уже появится реальное представление о мире.

или вот этот

Второй том - "Земная кора и недра Земли. Мир небесных тел". М. Академия Педагогических Наук СССР 1959г. 544с. Твердый переплет, Энциклопедический формат.

Достаточно его только прочитать и тогда уже невозможно будет вешать вам лапшу на уши про Нибиру и НЛО. Эти две книжки содержат необходимый минимум знаний, которые позволят не клевать на дешёвую наживку аферистов, хотя-бы в секторе науки и техники. Это ничего, что эти книги написаны 50 лет назад и там нет инфы о сотовых телефонах и гаджетах. Но, понимая фундаментальные основы вы и сами разберётесь в более сложных современных вещах.

Ничего из важного там не устарело за 50 лет, только стали профессионально запутывать и важную ключевую информацию забивать информационным мусором, только и всего.

Вы спросите: а как-же иверы, они ведь тоже по этим книжкам занимаются? За настоящих иверов не волнуйтесь, у них всё кошерное, отборное – и учителя, и программы, и образование, и ешивы не доступные для простых гоев где мозги им чепухой не забивают. А полукровок которые в миру, и многие миллионы "условно своих" – они их за настоящих своих не считают. Они им нужны только как пятая колонна, как расходный материал для достижения своих целей. Это для них шлак, "сухая ветвь" как они сами и говорят.



Цитата: Из комментариев
Когда я пошёл в первый класс, мне эту энциклопедию подарила родная тётушка, за что я благодарен ей по сей день! Уверен, что это – самый удачный отечественный опыт научно-популярного издания для детей, до вершины которого и по сей день не добрались новые красочные издания.

Во-первых, доступным языком рассказывается о самых сложных материях, с этой энциклопедией я взрослел. Причём, все тома читались одинаково увлекательно как в первом, так и в десятом классе, я её зачитал до дыр, обращался к ней постоянно.

Во-вторых, информация практически каждого тома не устарела (да-да, не устарела!!!) и по сей день, может использоваться в процессе обучения и познания мира, потому что легко и доступно рассазывается именно о БАЗОВЫХ понятиях.

В-третьих, эта энциклопедия с тщательно выверенными текстами, в которой нет (!) ошибок и неточностей, чем грешат многие современные издания для детей.

В-четвёртых, это издание практически неидеологизированное, без политпропаганды.

Седьмой и восьмой тома – "Из прошлого человечества" и "Литература и искусство" – вообще шедевры! Очень удачны с познавательной точки зрения для ребёнка первый и второй тома: есть всё – от строения Земной коры, до определения примет погоды и поиска минералов по растениям, произрастающим на тех или иных почвах. Так что полностью присоединяюсь к авторам двух предыдущих отзывов.

Могу только добавить, что, если не ошибаюсь, в начале семидесятых годов прошлого века был выпущен дополнительный, 11-й том (не в желтом, а в сером матерчатом переплёте). Но это уже было совсем не то: это была политизированная книжка о достижениях СССР, а не ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.


Пример сравнения первого и третьего издания



Содержание










Счастливого пути вам




Земля




Как измерили Землю





Как купить Детскую Энциклопедию



Если вдруг кто-то хочет купить детскую энциклопедию и не знает где и как это сделать.



Детская энциклопедия в 10 томах (жёлтая – первое издание)

стоимость примерно 6000 – 8000



Детская энциклопедия (комплект из 12 книг – второе издание)

цена около 6000



3 издание (покупать не рекомендуется)

стоимость около 6000

Если в данный момент их нет в наличии, то регистрируйтесь на сайте и нажимайте кнопку "сообщить о поступлении", вам на имейл придёт сообщение, когда энциклопедии будут в продаже. Они периодически появляются и пропадают.

________

Можно попробовать ещё поискать на Авито, там будет дешевле, но не всегда бывают полные комплекты и наличие в вашем регионе. Если в вашем городе нет, поищите в других и попробуйте договориться с продавцом о пересылке почтой, но это уже на свой страх и риск. Итак, заходим на сайт http://www.avito.ru/moskvaи в поиске выставляем такие данные:



Нажимаем найти

Далее выбираем свой регион:



Как скачать Детскую Энциклопедию



Детская энциклопедия в 10 томах, первое издание [DjVu]:


  1. https://yadi.sk/d/1jZLiiP0qeCXH

  2. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1697831

  3. Magnet ссылка



Детская энциклопедия. Издание второе. Тома 1-12. [1965-1968, DOC]


  1. https://yadi.sk/d/j_YBxMKRqeNrc

  2. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=245843

  3. Magnet ссылка



Детская энциклопедия в 12 томах, 3-е издание. том 1,2,6-9,11 [DjVu]


  1. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4570869

  2. Magnet ссылка

***

Источник.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5139928.html

Метки: дети, образование, развитие, советский, ссср, сталин

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