Советская Детская Энциклопедия

Энциклопедия означает «круг знаний». Это — книги, содержащие отобранные в определенной системе научные сведения о явлениях природы и общественной жизни. В энциклопедиях кратко излагается то, что известно людям о природе, народах, хозяйстве, науке, технике, культуре и искусстве.В энциклопедиях можно узнать, как люди покоряют и переделывают природу, как выращивают хлеб и хлопок, делают бумагу, выплавляют чугун и сталь; они содержат сведения об электровозах, теплоходах, самолетах и метрополитене, о фотографии и кинематографии, телеграфе, радио, телевидении, о насекомых, птицах, рыбах и зверях, растениях и минералах, планетах и звездах, об ученых, путешественниках, политических деятелях, полководцах, писателях, художниках, артистах, спортсменах и о многом, многом другом.Этих сведений набирается столько, что они не умещаются в одну книгу, и энциклопедии обычно состоят из многих томов.

Первое издание Детской Энциклопедии

Сталинское – значит лучшее

Цитата: Из комментариев

Когда я пошёл в первый класс, мне эту энциклопедию подарила родная тётушка, за что я благодарен ей по сей день! Уверен, что это – самый удачный отечественный опыт научно-популярного издания для детей, до вершины которого и по сей день не добрались новые красочные издания.



Во-первых, доступным языком рассказывается о самых сложных материях, с этой энциклопедией я взрослел. Причём, все тома читались одинаково увлекательно как в первом, так и в десятом классе, я её зачитал до дыр, обращался к ней постоянно.



Во-вторых, информация практически каждого тома не устарела (да-да, не устарела!!!) и по сей день, может использоваться в процессе обучения и познания мира, потому что легко и доступно рассазывается именно о БАЗОВЫХ понятиях.



В-третьих, эта энциклопедия с тщательно выверенными текстами, в которой нет (!) ошибок и неточностей, чем грешат многие современные издания для детей.



В-четвёртых, это издание практически неидеологизированное, без политпропаганды.



Седьмой и восьмой тома – "Из прошлого человечества" и "Литература и искусство" – вообще шедевры! Очень удачны с познавательной точки зрения для ребёнка первый и второй тома: есть всё – от строения Земной коры, до определения примет погоды и поиска минералов по растениям, произрастающим на тех или иных почвах. Так что полностью присоединяюсь к авторам двух предыдущих отзывов.



Могу только добавить, что, если не ошибаюсь, в начале семидесятых годов прошлого века был выпущен дополнительный, 11-й том (не в желтом, а в сером матерчатом переплёте). Но это уже было совсем не то: это была политизированная книжка о достижениях СССР, а не ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

Пример сравнения первого и третьего издания

Содержание

Счастливого пути вам

Земля





Как измерили Землю









Как купить Детскую Энциклопедию

Как скачать Детскую Энциклопедию

Детская энциклопедия в 10 томах, первое издание [DjVu]:

Детская энциклопедия. Издание второе. Тома 1-12. [1965-1968, DOC]

Детская энциклопедия в 12 томах, 3-е издание. том 1,2,6-9,11 [DjVu]