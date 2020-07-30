Депутатов проверят на двойное гражданство
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.
«В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры.
Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — отметил Вячеслав Володин.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596081192
А че их искать они все давно всем известны и даже конституцию меняют,Володин чё, ваще под дурачка закосил?
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании.
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра.
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии.
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании.
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии.
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании.Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции.
Депутаты Государственной Думы:
Александр Жуков – ВНЖ Великобритании.
Андрей Голушко – ВНЖ Франции.
Григорий Аникеев – гражданство Испании.
Айрат Хайруллин – ПМЖ Испании.
Леонид Симановский – гражданство Израиля и ПМЖ Кипра.
Ризван Курбанов –ПМЖ Турции.
Михаил Щапов – ВНЖ Испании.
Александр Кравец – ПМЖ Черногории.
Григорий Балыхин – ПМЖ Черногории.
Елена Бондаренко – ВНЖ Италии.
Игорь Лебедев – грин-карта США.
Вячеслав Никонов – гражданство США.
Александр Ремезков – грин-карта США.
Николай Борцов – гражданство Великобритании.
Отари Аршба – гражданство Грузии.
заместитель премьера Дмитрий Козак — Швейцария;
бывший заместитель премьера Ольга Голодец — Италия;
глава Министерства промышленности Денис Мантуров — Италия;
глава Министерства труда Максим Топилин — Болгария;
замминистра финансов Георгий Каламанов — Англия;
замминистра финансов Алексей Лавров — Италия;
замминистра культуры Николай Овсиенко — Болгария.
Тут скорее вопрос к Володину почему они нарушают Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей” от 25.07.2006 N 128-ФЗ (последняя редакция)
14 лет уже нарушают и кто за это понесет ответственность?