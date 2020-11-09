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«ЕР» отказалась выполнять нормы Конституции РФ и не будет проверять депутатов на наличие двойного гражданства

16:40. 9 ноября 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

 

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что никаких сплошных специальных проверок парламентариев на наличие двойного гражданства, в том числе и его соратников по «Единой России», проводиться не будет! Тем самым, власть устами одного из своих представителей фактически отказалась выполнять новую конституционную норму о запрете высокопоставленным государственным деятелям иметь двойное гражданство.

Напомню, что в июле 2020 г. вместе с товарищами из КПРФ мы направили депутатские запросы в Администрацию Президента, Совет Федерации, Правительство и другие органы государственной власти, с просьбой проверить информацию, опубликованную в СМИ, о депутатах из «Единой России», предположительно имеющих двойное гражданство.

А дальше начался парад отказников! Первой отказалась проводить проверку «Списка Парфенова» глава ЦИК Э.А. Памфилова, когда ей дали такое поручение, сославшись на то, что ЦИК не имеет таких возможностей. Затем, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей А.А. Клишас, член Единой России», заявил в СМИ, что Совет Федерации никого проверять не будет. И вот, наконец П.В. Крашенинников, один из лидеров партии власти уже в Госдуме, сказал веское «Нет!» проверкам своих коллег-однопартийцев.

Правда мы так до сих пор и не получили ответов на наши запросы в Администрацию президента, хотя все сроки, определенные законом на процедуру ответа, давно уже просрочены.

Надеюсь, теперь даже для самых наивных граждан станет понятно, что все разговоры про «национализацию элит» были лишь для того, чтобы пустить народу пыль в глаза и заставить его поддержать поправки, выгодные правящему классу?

 

                                                                                    Денис Парфёнов. 

P.S.  Добавим , что во всём мире это один из признаков того , что лицо может работать не в интересах государства.

Источник: https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/198227.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 17801 12795
    Владимир 9 ноября 2020 в 17:32

    “Затем, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей А.А. Клишас, член Единой России», заявил в СМИ, что Совет Федерации никого проверять не будет.”
    Кто бы сомневался у Клишиаса у самого два гражданства,он ваще незаконно находится в Гос.Думе.

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