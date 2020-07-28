Настоящий Безусловный Базовый Доход – происходит из теории Национального Дивиденда

Наиболее известным политэкономом, доказавшим неизбежность распределения определенной суммы от государства напрямую населению, был англичанин Клиффорд Дуглас, автор всемирно известной книги «Социальный кредит». Он математически доказал неизбежность циклического спада в экономике из-за постоянного оттока потребительского спроса из экономики на величину прибылей и процентов – и предложил компенсировать их выплачиваемым каждому гражданину национальным дивидендом.

Очень важно! – он изначально предполагал, что государство должно создать эти деньги методом прямой эмиссии, просто «оформив» новую сумму на счете казначейства, и затем раздав её чеком каждому гражданину.

Разумеется, международный финансовый сектор, фактически контролировавший все западные правительства того времени, не позволил бы этому случиться. Иначе тогда очень быстро эта крамольная мысль превратилась бы в просто преступную – а зачем нам в принципе частный Центральный Банк? Если можно создать через прямую эмиссию Национальный Дивиденд для каждого, то можно и всю новую денежную массу создавать кредитами госбанков или эмиссией, а не кредитами частных банков.

Удивительно, что этот «еретический» подход частично все же сумели реализовать в одной из западных стран: в Канаде. Там даже появилась политическая партия по названию книги Дугласа: Партия социального кредита. И она пришла к власти в одной из провинций, сильно повлияв на всю политическую и экономическую жизнь Канады на три десятилетия. С колоссальной пользой и процветанием для всей Канады.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/nastojashhij-bezuslovnyj-bazovyj-dohod-proishodit-iz-teorii-nacionalnogo-dividenda-117335