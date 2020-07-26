Солдаты звали его Николаем Чудотворцем

7 августа 1820 года Комитет Главного штаба по аттестации включил Ивана Михайловича Вадбольского в список «генералов, заслуживающих быть написанными в галерею». Речь о Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге — 332 портрета русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Миллионы посетителей Эрмитажа прошли за 200 лет мимо молодого задумчивого мужчины в генеральском мундире.

Но уже много десятилетий никто не приходит на могилу князя Вадбольского в селе Любень Одоевского уезда Тульской губернии — имении, где он ушел из жизни в 1861 году.

Дж. Доу и его ассистенты А.В. Поляков и В.А. Голике. Портрет Ивана Михайловича Вадбольского. 1827 год.

Дорога в Любень

Путь до урочища Любень не близок и не легок. Села здесь нет уже около полувека после расформирования колхоза. Места глухие и труднодоступные. Ныне это территория Дубенского района Тульской области.

Остатки вымощенной камнем дороги, перемешанные с грунтом, приводят меня к руинам храма Казанской иконы Божией Матери. По документам известно, что он построен в 1779 году, имел при себе придел во имя Святителя и Чудотворца Николая и школу грамоты. Ныне здесь — разруха, запустение, тишина. И уже едва угадывается заброшенное и заросшее кладбище…

Скорее всего, на нем и похоронен геройский генерал наполеоновских сражений.

О. Пархаев. Сражение у Ла-Ротьера 20 января 1814 года.

Походы на войну

Князь Иван Михайлович Вадбольский родился в Санкт-Петербурге в 1781 году. Он был вторым ребенком в семье полковника князя Михаила Михайловича Вадбольского и княгини Настасьи Михайловны, урожденной Таракановой, бывшей «фрейлины Ея Императорского Величества». Десятилетним мальчишкой был записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. А всего через четырнадцать лет в чине ротмистра участвовал с лейб-гвардии Конным полком в Аустерлицком сражении и получил Золотую саблю «За храбрость».

В 1807 году, под Фридландом, был ранен «в шею пулею навылет» и за блестящую атаку своего эскадрона награжден орденом св. Георгия 4-й степени и прусским орденом «За достоинство».

В 1812-м, будучи уже полковником и командуя Мариупольским гусарским полком, Вадбольский участвовал «в делах под Ошмянами, Казанами, Бешенковичами». Под Витебском, «командуя 2-й линией кавалерии, удерживал порядок и подкреплял атакующих с успехом»1, за что был пожалован орденом св. Анны 2-й степени. Под Смоленском «неустрашимостью и храбростию подавал собою подчиненным пример»2 — в награду орден св. Владимира 3-й степени. При Бородине дрался на левом фланге русской позиции, был ранен «картечью в голову» — вторично награжден орденом св. Владимира 3-й степени.

Но ещё более прославился наш герой в малой (партизанской) войне с французами, когда созданный по приказанию Кутузова партизанский отряд князя Вадбольского действовал в подчинении генерал-майору Дорохову. Вот хронологические выдержки из «Журнала военных действий» 1812 года:

«Сентября 22-го. Полковник князь Вадбольский доносит, что разосланными от него партиями истреблено более 100 французских мародеров»3.

«Сентября 26-го. Полковник князь Вадбольский рапортует от 25 сентября, что он намерен перейти в селение Сивково, состоящее между Вереею и Можайском, а партиями его истреблено до 100 и взято в плен 16 человек»4.

«Октября 5-го. Генерал-майор Дорохов рапортует, что полковник князь Вадбольский, будучи извещен о(б) отряде французской кавалерии, следовавшей в числе 500 человек к селу Каменскому, атаковал оных с кавалериею и, не взирая на отчаянное сопротивление неприятеля, разбил его, положил на месте более 100 человек и взял в плен 4 офицера и 32 человека нижних чинов»5.

Он отличился при взятии верейских укреплений, участвовал в освобождении Малоярославца, Вязьмы, Дорогобужа, Красного, Борисова, Заграничных походах. 21 мая 1813 года был произведен в генерал-майоры, а за сражение при Ла-Ротьере, где был ранен «палашом в правый бок», награжден орденом св. Георгия 3-й степени.

Руины церкви в урочище Любень. Где-то рядом лежит бесстрашный генерал Вадбольский…

И это ещё не всё!

Тринадцать лет спустя он отправился на войну с Персией, где заслужил чин генерал-лейтенанта и сыновью любовь подчиненных. В воспоминаниях Н.Н. Муравьева-Карского о Кавказской войне часто встречается имя князя Вадбольского, «коего солдаты по военным его доблестям и по наружности называли Николаем Чудотворцем… отличных добродетелей, прямой, скромный, правдивый, храбрый, веселый, приятный в обществе, умный, довольно образованный, красноречивый, честный, опытный и сметливый в обхождении с людьми, но скуп без меры и не всегда воздержан в употреблении крепких напитков… Не менее того князь Иван Михайлович был вообще любим и уважаем»6.

Вот о чем вспоминалось на руинах храма, рядом с которым лежит великий сын Отечества…

Руины церкви в урочище Любень. Где-то рядом лежит бесстрашный генерал Вадбольский…

Последний путь

В 1829 году генерал-лейтенант князь Вадбольский был уволен в отпуск «для излечения болезни, от ран происходящей». Отпуск проводил в своем имении — селе Любень, доставшемся от деда. А через четыре года был «уволен от службы за ранами, с мундиром и пенсионом полного жалованья». Еще через три года скончалась «от водяной болезни»7 его супруга, княгиня Вера Григорьевна — дочь генерал-лейтенанта барона Энгельгардта…

В службе князь был 35 лет и 8 месяцев. В своих воспоминаниях Н.Н. Муравьев-Карский напишет об Иване Михайловиче: «Вадбольский был истинный рыцарь …ныне живет без должности в деревне своей»8. Свидетельств о том, как завершился земной путь князя, не сохранилось. Как и следов его последнего приюта…

… Мне пора в обратный путь. Последний раз окидываю взглядом урочище Любень над речкой Черепетью. Где-то за гранью времен шумит пестрая крестьянская толпа. Где-то над Бородинским полем слышен командный голос генерала Вадбольского. Я хочу верить, что его услышат потомки. И прежде всего — земляки из города русского оружейной славы.

Генерал Иван Вадбольский достоин последних воинских почестей.

Тула

1. РГВИА. Ф. 29, Оп. 153Г, Св. 20, Д. 13. Список 3.

2. Там же. Список 6.

3. М.И. Кутузов. Сб. док. Т. IV. Ч. 1. М., 1954, С. 381.

4. Там же, С. 399.

5. Там же. Ч. 2. М., 1955, С. 15.

6. Из записок Николая Николаевича Муравьева — Карского// Русский Архив. 1893/ III, с. 345-346.

7. РГВИА. Ф. 395, Оп. 22, Д. 1171.

8. Семенищева Е.В. Род князей Вадбольских в Отечественной войне 1812 года// Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы: материалы III Всероссийской научной конференции (Бородино, 1994 г.). — Бородино, 1995. — С. 96.

Автор: Дмитрий Овчинников (кандидат педагогических наук)

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Источник: https://nstarikov.ru/soldaty-zvali-ego-nikolaem-chudotvorcem-117293