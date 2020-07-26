Главная » Вооруженные силы, События

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11:02. 26 июля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота. В истории российского флота немало легендарных страниц. Военные моряки более трёх веков бессменно несут вахту на морских и океанских просторах.

Сегодня ВМФ, как и прежде, выступает надёжным защитником национальных интересов государства, приумножая мощь и славу России как морской державы.

В эти минуты в Санкт-Петербурге начался парад, на котором присутствуют президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

В параде северной столицы задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.

Читайте также: Сколько на самом деле протестовало сегодня в Хабаровске? (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1595750251

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июля 2017
... начался морской парад в честь Дня ВМФ России Парад в честь Дня Военно-морского ... (ПМТО) ВМФ. Читайте также: Главный парад ВМФ России в ПетербургеПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — ... Читайте также: Главный парад ВМФ России в ПетербургеПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ...
Флаги на мачтах: как в России появился День Военно-морского флота
... дня ВМФ в Москве, 1970 годФото: РИА Новости/Юрий ДолягинПарад моряков в честь дня... и Гренгаме эти дни имеют прямое отношение.После распада Советского Союза... ежегодного Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В параде принимают участие команды...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...взрыву в метро Санкт-Петербурга. Сначала несколько «методологических... и угрозам сегодняшнего дня в Центральной Азии...арест главы кубинского ВМФ адмирала Альдо ...9 мая парадом Победы в честь 71-ой... Таможенники действовали «по прямому указанию <…> Попова». ...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
...показательный анти-гей-парад, случившийся накануне в... Болгарии составляют прямые иностранные инвестиции».За...стоянку в Санкт-Петербург. Правительство России ... бюрократическая неразбериха: ВМФ России, Росимущество и.... Например в честь дня освобождения Одессы на...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
... названным в честь основоположника космонавтики Константина...11356 для ВМФ России Многоцелевые ... для обеспечения прямого железнодорожного сообщения...д Москва-Петербург и Петербург-Хельсинки. ... провести множество Парадов Победы и ...лет со дня основания города ...
Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
... перейти к прямому подавлению всякого ... всего пленарного дня штатные говоруны ...военачальников – главкома ВМФ Владимира Высоцкого ...Москвы в Санкт-Петербург, на который... нашей духовности марширует гей-парад, точнее – «прайд...долг- долг чести и которые поэтому...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)