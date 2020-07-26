Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота. В истории российского флота немало легендарных страниц. Военные моряки более трёх веков бессменно несут вахту на морских и океанских просторах.

Сегодня ВМФ, как и прежде, выступает надёжным защитником национальных интересов государства, приумножая мощь и славу России как морской державы.

В эти минуты в Санкт-Петербурге начался парад, на котором присутствуют президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

В параде северной столицы задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.

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