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Путин принимает парад в честь Дня ВМФ

13:08. 29 июля 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:
Путин принимает парад в честь Дня ВМФ — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота России.

Принимает парад Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин.

По Неве и Кронштадтскому рейду идут боевые корабли ВМФ России, по воздуху их сопроводят лётчики морской авиации.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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