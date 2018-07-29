Путин принимает парад в честь Дня ВМФ

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота России.

Принимает парад Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин.

По Неве и Кронштадтскому рейду идут боевые корабли ВМФ России, по воздуху их сопроводят лётчики морской авиации.

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