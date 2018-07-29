Путин принимает парад в честь Дня ВМФ
13:08. 29 июля 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота России.
Принимает парад Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин.
По Неве и Кронштадтскому рейду идут боевые корабли ВМФ России, по воздуху их сопроводят лётчики морской авиации.
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Источник: rusvesna.su