“Будет ли горячая война между Китаем и США?” Е.Ю.Спицын, В.Н.Матузов и Н.Вавилов на канале Россия-24
15:19. 25 июля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).