С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов

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С момента начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передает RT.

«На 24 июля с начала месяца Крым принял первый миллион отдыхающих», — написал Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, уровень загрузки отелей на Южном берегу достиг 95%.

Он также отметил, что во многих гостиницах полностью распроданы номера на июль-август.

Источник: http://voicesevas.ru/news/crimea/53153-s-nachala-turisticheskogo-sezona-v-krym-priehal-1-mln-turistov.html