Прага в 1988
10:58. 24 июля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мясная лавка
Астрономические часы на городской ратуше
Расклейщик афиш
Вацлавская площадь
Вацлавская площадь
Девушка в кафе
Девушка
Дети играют с чайками
Жених и невеста целуются в машине
Жених и невеста
Золотая улочка
Карлов мост
Карлов мост
На Карловом мосту статуя Иоанна Крестителя
Уличные музыканты
Крыши Праги
Метро
Обнимашки
Памятник Яну Гусу на Староместской площади
Первомайский парад
Район Мала-Страна
Район Мала-Страна
Район Мала-Страна
Собор Святого Вита
Уличный художник
Уличный художник