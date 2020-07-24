Главная » История, Творчество

Прага в 1988

10:58. 24 июля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Мясная лавка


Астрономические часы на городской ратуше


Расклейщик афиш


Вацлавская площадь


Вацлавская площадь


Девушка в кафе


Девушка


Дети играют с чайками


Жених и невеста целуются в машине


Жених и невеста


Золотая улочка


Карлов мост


Карлов мост


На Карловом мосту статуя Иоанна Крестителя


Уличные музыканты


Крыши Праги


Метро


Обнимашки


Памятник Яну Гусу на Староместской площади


Первомайский парад


Район Мала-Страна


Район Мала-Страна


Район Мала-Страна


Собор Святого Вита


Уличный художник


Уличный художник

Источник: https://humus.livejournal.com/7326969.html

Метки: история, фото, чехословакия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто освободил Прагу
...есть и концепция о «спасении Праги» русскими коллаборационистами.Так, в ...соглашении союзников по антигитлеровской коалиции (Прагу должны были освободить советские войска...оккупации Чехословакии и её столица Прага.Жители Праги приветствуют маршала И.С...
Большая ложь. Кто и как сделал генерала Власова «освободителем Праги»
... их пропагандистский тезис об освобождении Праги Красной армией», — пишет чешское... » Дивизия Буняченко, находившаяся неподалеку от Праги, получила предупреждение от немецкого коменданта...в следующем: боевые действия в Праге прекращаются, и гитлеровские части ...
Накрылись каской вермахта: Как в Праге вместо памятника Коневу поставили памятник власовцам (ФОТО, ВИДЕО)
... действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на... без ответа. «Совершенное в Праге — а это преступление — ... Памятная доска власовцам в Праге Кроме того, рядом установлен...Он обвинил муниципальные власти Праги в попытке пересмотра истории ...
Грандиозная фальсификация в Чехии: Прагу, мол, в мае 1945-го освобождали... янки!
... мае 1945 года столицу Чехословакии Прагу.Сегодня там празднуют очередную годовщину..., и чехам - всем хотелось, чтобы Прагу заняли американцы», - пишет российский историк.... Маршал Конев стал почетным гражданином Праги. Именем командира танка лейтенанта Ивана...
Кощунство в центре Праги
... ведомая старостой 6-го района Праги Ондржеем Коларжем, совершила кощунственную акцию... Ими был демонтирован памятник освободителю Праги, Маршалу Советского Союза Ивану Коневу... отца старосты 6-го района Праги. Коларж-отец, поддержавший размещение американской...
Маршальский жест: что стоит за сносом памятника Коневу в Праге
...ситуации вокруг демонтажа памятника освободителю Праги разбирался военный историк Владислав ...направили соответствующий запрос в муниципалитет Прага-6, однако к моменту ...Конев, удалось избежать разрушения древней Праги, гитлеровцы планировали превратить её ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)