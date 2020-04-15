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Кто освободил Прагу

21:46. 15 апреля 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: topwar.ru @ Самсонов Александр

Информационная кампания по искажению подлинной истории Второй мировой войны в Европе набирает обороты. В Праге, где недавно решили убрать памятник маршалу Коневу, предложили поставить памятник генералу-предателю Власову и его соратникам по РОА, которые воевали на стороне Третьего рейха.

В целом всё логично. Западный мир, Европа и капиталистическая система (ставшая глобальной), неолиберальная идеология в кризисе. Из кризиса западный мир выходит путём войн. А перед этим к власти приходят националистические, авторитарные и фашистские режимы. Неудивительно, что перед этим происходит кампания по искажению подлинной истории, очернение Красной Армии, освободившей Европу от нацизма и фашизма. Реабилитация нацистов и их прихлебателей, предателей-коллаборационистов. Создание образа врага – русских и коммунистов. Сталина приравняли к Гитлеру, СССР к Третьему рейху. Более того, уже договорились до того, что Гитлер защищал Европу от нашествия коммунизма. Далее Европу, которую накрывает новая волна глобального кризиса, ждёт новый расцвет нацизма и фашизма, распад старых национальных государств на националистические режимы (в частности, в Испании идёт отделение Каталонии, на очереди Страна Басков и Галисия). И всё это в условиях нарастающего миграционного давления с глобального Юга, бунтов мигрантов и мусульман в Южной Европе. Возможно, увидим и «Четвёртый рейх» на основе Германии и Франции.

Что происходит в Праге

Ранее в Чехии и Праге состоялось несколько акций, направленных против советских воинов-освободителей. В частности, осквернению подвергся памятник командующему 1-м Украинским фронтом, войска которого принимали участие в Пражской операции, маршалу Ивану Коневу. Этот памятник был торжественно открыт в самом большом районе чехословацкой столицы Прага 6 в 1980 году как историческое напоминание о заслугах советского полководца Красной Армии. После развала СССР и соцблока советские памятники неоднократно повергались нападениям хулиганов. Так Конева обвиняли в участии подавления Венгерского восстания в 1956 году и подготовке подавления «Пражской весны» в 1968 году.

В сентябре 2019 года местные власти приняли решение (Война с историей. В Праге намереваются перенести памятник маршалу Коневу) перенести монумент в музей, а на её месте создать памятник «освободителям Праги». Мол, к приходу Красной Армии в Прагу, её уже освободили чешские повстанцы и бойцы Русской освободительной армии, на три дня опередив советские войска и немцы уже практически капитулировали.

Памятник власовцам предлагает поставить староста пражского района Ржепорые Павел Новотны. Он прославился как член Гражданской демократической партии, журналист и политик, известный своим популизмом и антикоммунизмом. Идею прославить русских коллаборационистов и «насолить коммунистам» старосте подал его соратник по партии, основатель Института исследований тоталитарных режимов, историк Павел Жачек. Он отметил, что Власов и его ближайший сподвижник командир 1-й дивизии РОА Сергей Буняченко останавливались в Ржепорые (в то время это был отдельный город, который позднее вошёл в состав Праги), и в ночь с 6 на 7 мая 1945 года обсуждали там план операции по освобождению Праги от гитлеровцев. В результате власовцы на три дня опередили советскую армию в Праге и оказали помощь чешским повстанцам, которые начали восстание 5 мая 1945 г. Памятник власовцам хотят поставить уже в 2020 году.

Кто сделал Власова «освободителем Праги»

Миф о том, что Прагу в мае 1945 г. освободила не Красная Армия, а Русская освободительная армия, придумали не сами чехи. Его основателем можно считать известного антисоветчика, любимца Запада и российской «демократии» Александра Солженицына. Он хорошо потрудился на ниве создания антисоветских мифов. Среди его измышления есть и концепция о «спасении Праги» русскими коллаборационистами.

Так, в произведении «Архипелаг ГУЛАГ» написано:

«Власов к концу апреля собрал свои две с половиной дивизии под Прагу. Тут узналось, что эсесовский генерал Штейнер готовится уничтожить чешскую столицу, в целом виде не отдать её. И Власов скомандовал своим дивизиям перейти на сторону восставших чехов. И всю обиду, горечь, злость, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые три года, выпустили теперь в нападении на немцев: с неожиданной стороны вышибли их из Праги. (Все ли чехи разобрались потом, [[какие]] русские спасли им город? У нас история искажена, и говорят, что Прагу спасли советские войска, хотя они бы не могли успеть)».

Профессиональный создатель чёрных мифов о СССР считал Власова и его соратников искренними русскими патриотами, которые стремились освободить Россию от «кровавого» сталинского, коммунистического режима. Эти слова Солженицына о власовцах не попали в отредактированный для российских школ вариант «Архипелага».

Пражское восстание и РОА

К началу мая 1945 г. приближающиеся к границам протектората Богемия и Моравия советские и американские войска воодушевили чехов на восстание. Ранее никаких крупных антигерманских выступлений в протекторате не было, чехи спокойно работали, крепили мощь Третьего рейха. 4 мая в Праге чешское правительство протектората во главе с президентом Эмилем Гахой завершило начатые 29 апреля 1945 г. переговоры с Чешским национальным советом о передаче власти. Совет, под руководством доктора философии Альберта Пражака, должен был провести всеобщие выборы в послевоенное правительство. Чешское правительство издало указ об отмене официального немецкого языка. В ночь на 5 мая в Праге стало известно о взятии русскими Берлина. Утром глава правительства Рихард Бинерт по радио радио передал заявление о ликвидации протектората и начале всеобщего восстания. Он призвал чешские войска и полицию присоединиться к повстанцам, а немецкие войска капитулировать.

Восстание возглавил генерал Карел Кутльвашр. Повстанцы (до 30 тыс. человек), пользуясь слабостью германского гарнизона, захватили ряд важных объектов. Однако на победу рассчитывать было нельзя, только в окрестностях Праги располагалось до 40 тыс. немцев. Поэтому лидеры восставших начали переговоры с обергруппенфюрером СС Карлом Франком и пражским комендантом генералом Рудольфом Туссайнтом, не настаивая при этом на немедленной капитуляции гитлеровцев. Восставшие хотели потянуть время до подхода американцев, не зная о соглашении союзников по антигитлеровской коалиции (Прагу должны были освободить советские войска).

Город был важным узлом коммуникаций для отступающих войск немецкой группы армий «Центр». Германское командование планировало как можно дольше обороняться в Чехословакии, превратить Прагу во «второй Берлин» и пытаться использовать разногласия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Поэтому гитлеровцы ввели в город дополнительные силы, чтобы подавить мятеж. Восстание было обречено. Чешский национальный совет обратился за помощью к находящейся недалеко от Праги 1-й дивизии (18 тыс. бойцов) во главе с генерал-майором Буняченко. При дивизии находился и командующий РОА генерал-лейтенант Власов.

Русская освободительная армия в это время, по сути, была на стадии формирования. Её руководство прекрасно понимало, что Третий рейх потерпел поражение и планировало сдаться западным союзникам, чтобы затем продолжить борьбу против коммунизма, но уже с другим верховным командованием. 1-я дивизия самовольно ушла в тыл, и Власов пытался с одной стороны договориться с немцами (они и сами не спешили вступать в бой с отчаявшимися коллаборационистами), с другой – хотел уйти как можно дальше на запад, чтобы сдаться американцам. Командующий РОА отказал чехам. Он не видел смысла в этой авантюре. Генерал Буняченко, напротив, отдал приказ своим солдатам поддержать восстание. Он надеялся, что помощь чехам укрепит его переговорные позиции. Власов мешать не стал, и никакого участия в событиях в Праге не принимал.

6 мая 1945 г. на улицах Праги было до 2 тыс. баррикад. Повстанцы, имея в основном только стрелковое вооружение, несли большие потери. Гитлеровцы прорвались в центр города, захватили ратушу и мосты через Влтаву. Власовская дивизия имела сравнительно хорошую боеспособность, к тому же, русские солдаты горели желанием врезать по немцам. Дивизия Буняченко заняла аэродром в Рузине, где располагались бомбардировщики люфтваффе, готовые к бомбардировке города, а также пражский район Смихов, взяв под контроль два моста через Влтаву. В этот же день начала наступление советские войска 1-го Украинского фронта под началом Конева начали наступление из Саксонии на Прагу.

7 мая бойцы РОА прорвались в центр Праги и рассекли немецкую группировку на левом берегу Влтавы, а также взяла гору Петршин и район Кулишовицы. Власовцы взяли в плен до 10 тыс. немцев. Однако власовцы не могли своими ограниченными силами освободить весь город. При подходе к городу новых частей отступающей германской группы армий 1-я дивизия была обречена на поражение. В этот же день чехам стало ясно, что американцы в Прагу не придут. Из политических соображений, опасаясь негативной реакции союзников на союз с коллаборационистами, Чешский национальный совет разорвал союз с власовцами. В ночь с 7 на 8 мая все части 1-й дивизии покинули свои позиции в Праге и ушли на запад. Причём бежали они вместе с немцами, с которыми два дня воевали.

Советский танк Т-34 ведёт бой в Праге

Прагу освободила Красная Армия

8 мая, узнав о капитуляции Рейха, подписанной в Реймсе, командующий немецкой группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер приказал войскам оставить Прагу и двигаться в американскую зону. Гитлеровцы вступили в переговоры с чехами, и повстанцы не стали мешать отходу вермахта на запад. В Праге оставались немецкие войска, которые не успели уйти на запад и некоторые части СС, которые отказывались сдаться и продолжили сопротивление. Утром 9 мая 1945 г. части Красной Армии вошли в город и освободили Прагу, подавив последние очаги сопротивления германских войск. В окрестностях чешской столицы гитлеровцев добивали и разоружали ещё несколько дней.

Таким образом, очевидно, что Прагу освободили советские войска. К 9 мая 1945 г. в городе по-прежнему были немецкие войска, они оказывали сопротивление. Пражское восстание, с поддержкой власовцев или без, было обречено на поражение. Положение мог изменить только выход к городу американских или советских войск. Немцы имели подавляющее преимущество над чешскими повстанцами и власовцами, и легко бы превратили город в дымящиеся руины, если бы сопротивление продолжалось и им не давали уйти на запад. Командующий РОА генерал Власов в событиях в Праге не принимал никакого участия, и был противником помощи чешским повстанцам. То есть памятник ему как «освободителю Праги» очевидная глупость. 1-я дивизия Буняченко, действительно в течение двух дней участвовала в боях в Праге, но победы над гитлеровцами добиться в принципе не могла. Не получив гарантий со стороны чешского руководства, власовцы ушли из города, в котором продолжались бои. Немцы могли бы добить чешских повстанцев, но не успели этого сделать, так как спешили уйти на запад для сдачи американцам, и опасались наступающей Красной Армии. Город освободили от гитлеровцев советские войска.

Сами за себя говорят и результаты Пражской стратегической наступательной операции: в ходе стремительного наступления 1, 4 и 2-го Украинских фронтов была уничтожена мощная группировка войск противника, продолжавшая сопротивление после падения Берлина. Убито и ранено 40 тыс., пленено 860 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, в том числе 60 генералов. В качестве трофеев было захвачено 9500 орудий и миномётов, 1800 танков и штурмовых орудий, около 1100 самолётов. Освобождена от германской оккупации Чехословакии и её столица Прага.

Жители Праги приветствуют маршала И.С. Конева, командующего 1-м Украинским фронтом, войска которого освобождали Прагу от немецких войск 9-12 мая 1945 года. Источник фотографий: http://waralbum.ru

Очевидно, что история с «власовцами-освободителями» является частью кампании по очернению подвига советских воинов, Красной Армии и СССР в деле освобождения Европы от нацизма. Происходит реабилитация коллаборационистов, затем придет очередь и нацизма, фашизма. Эта операция уже проведана в Прибалтике, на Украине. Историю Второй мировой и Великой Отечественной войны переписывают в интересах Запада, тех сил, которые были организаторами мировой войны.

Обложка: Красноармейцы и чешские повстанцы едут на броне САУ СУ-76М по набережной Влтавы в Праге

Источник: https://nstarikov.ru/kto-osvobodil-pragu-114741

Метки: чит.клуб

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