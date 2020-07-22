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Сбербанк стал владельцем 100% компании “Яндекс.Деньги”

08:03. 22 июля 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Сбербанк выкупил у “Яндекса” 25% компании “Яндекс.Деньги”, консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ, передает РИА Новости.
Сделка прошла во вторник. Доля в 25% “Яндекс.Денег” находится на балансе дочерней структуры Сбербанка “Цифровые активы”. Самому Сбербанку принадлежит 75% “Яндекс.Денег”.
Сбербанк и “Яндекс” в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в “Яндекс.Деньгах” в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей. Также есть и вторая часть – продажа Сбербанком доли в 45% в “Яндекс.Маркете” интернет-компании.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53127-sberbank-stal-vladelcem-100-kompanii-yandeksdengi.html

Метки: Россия

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