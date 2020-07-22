Камни с душой.

Жил в горах скиталец: умел горшки обжигать, мог пушнину выделывать, поле засеять.

Была у него мечта, понять свою судьбу, много думал, так ни к чему не пришёл.

Однажды смотрел на звёзды и увидел комету и решил, что многое не подвластно нашим решением, раз даже звёзды падают.

Спустя время, подошёл он к горе и на вершине увидел камень-который сиял, понял, что кто то спрятал амулет. Гора высокая, ноги слабые, в итоге ушёл. Ходил и видит, что к горе есть перевал, по которому амулет досягаем. Прошёл перевал и был уже рядом, но тропа прервалась и была пропасть, пусть и не большая. Была тропа и выше, но лезть не хотелось, так что спустился в пропасть и снова поднялся. В итоге амулет был в руках, но он слишком тяжёлый и на груди тяжело носить, в итоге привязал к ноге. Заночевал у скалы и к утру-увидел призрака, призывающего вернуть камень на место. В итоге убежал с камнем, а призрак остался неподвижен.

День прошёл быстро, опять ночевать решил в долине, но и тут призрак появился, зная что он не двигается, сместил ночлег путник. Так продолжалось-до весны и после, призрак не появлялся. Решил сходить к тому месту, где взял амулет, из скалы било пламя и наверное призрак мучался, получается там была его могила, а амулет давал покой усопшему. Пожалел скиталец и вернул камень к усопшему и на душе стало непривычно умиротворённо и покойно.

Прожил несколько дней рядом с могилой, питался с кустов-диких яблок, да собирая ягоды с редких трав.

В одну из ночей явился призрак и не пытался достать до скитальца, а напротив звал, указывая направление, через час он появлялся всё дальше, скиталец пошёл за ним и набрёл на хижину, с каменной дверью, с кованными шарнирами. Дверь на удивление легко открылась, за дверью была комната-увешанная амулетами. Скиталец почувствовал, что от некоторых исходит тепло, а от других страх. Много его, что увлекло, но там были и скелеты, не только взрослых, но и маленькие останки, с горбами на шее. Он посчитал, что это проклятые скитальцы, пытавшиеся унести камни. Дождался ночи и опять появился призрак, он звал к другой хижине, дойдя до неё скиталец побоялся входить ночью, дождался утра. Это оказался грот, пологи которого были увешаны черепами животных, которых скиталец никогда не встречал. Был и череп лося, но рог у него был один и по середине. Перевёл дыхание и решил вернуться к амулетам и выбрать лучший себе, но перед этим дождался ночи и призрака, а тот опять его куда то манил. Через час скиталец стоял у подножия холма, под сиянием звёзд блестели кристаллы. Утром скиталец понял, что эти амулеты счастливые, здесь не было скелетов и от них исходило тепло и покой. Выбрал себе три камня, среднего размера-один завязал в петлю и повесил на шею, а два понёс в руке. Вернулся довольно быстро к амулетам со скелетами, а камней уже не было, но появился один труп-лошади. Скиталец решил, что находится здесь опасно, но другого пути-не было, решил ночью, а ночью появился призрак и он указывал на пещеру. Утром скиталец проник в пещеру, а это оказался тоннель, который вёл в долину. Дойдя до реки скиталец - умылся, постирал одежду и помыл камни, тепло от них стало более заметным. Решил сделать себе головной убор из меха и закрепить там два оставшихся камня. В долине увидел ещё труп лошади-гружённой камнями, удивился, что нагрузили и камни источающие страх и тепло. Скиталец предположил, что не каждый чувствует излучение камней. Выбрал себе кучу камней, излучающих тепло и спрятал их у скалы. Решил, что в будущем унесёт их для своих нужд. Долину прошёл-прячась за тенью деревьев, впереди был перевал, дождался ночи и преодолел его, а дальше -знакомая местность.

Спустя год, вернулся в долину, а рядом со скелетом лошади была гора трупов и у каждого на шеи или спине был горб. Камни источающие страх валялись по долине, а вот его закладку-не тронули. Благополучно вернулся с камнями и уже решил, что разложит их в ручье, чтоб вода наполнялась теплом и энергией, а он будет ниже по ручью-чувствовать поток энергии. Часть камней-попав в воду, стали горячими, хоть и источали всё так же тепло.

Рядом с ручьём посадил несколько яблонь, не диких, зрелые плоды-были больше кулака, но это в будущем. Решил скиталец построить хижину, натаскал брёвен и плит. Но осознал, что строить хижину в открытом месте, не безопасно, что лучше строить в роще, где дом будет видно только вблизи. Убийц в тех краях не было, но жаждущих поживится нажитом-можно было иногда и встретить.

Когда построил хижину, то решил найти и женщину. Пошёл её искать, через несколько дней пути набрёл на семью, двигающихся к морю. Они тяжело несли свои пожитки, при том, что не было ничего ценного, одни шкуры. Через несколько дней дошёл до жилищ у моря и увидел красивую девушку, удивился, что она не чувствовала энергию камня. Пришёл к мысли, что ей его богатство будет не интересно. В итоге из всего селения, только старушка встрепенулась и заинтересовалась, у скитальца появилась уверенность, что и другие чувствуют его камни. Решил пройти и по другим селениям и посмотреть реакцию, в дальнем селе-старик заинтересовался его камнем, пришлось спешно покинуть селение. Разочарованный вернулся в первое поселение и опять встретил -ту девушку. В этот раз девушка заинтересовалась его амулетом, но у неё была старая мама и лошадь. Странник решил остаться в селении с девушкой, у него возникла симпатия и он осознал, что находиться с ней приятно, больше чем с камнями, но тем не менее один камень у него был с собой. Спустя время девушка подолгу брала камень скитальца и с каждым разом -отказывалась вернуть его обратно. В очередной раз забрав камень, скиталец пошёл к своей хижине-взять из ручья ещё два камня: для девушки и её матери, та тоже уже привыкла к теплу камня.

Хижина стояла пустая и как то находиться в ней не хотелось, он уже привык к тому селению, взял камни и пошёл обратно. Но камни из воды излучали сильное тепло, что становилось жарко, приходилось часто отдыхать. Когда скиталец вернулся, то девушка была рада и он вручил ей и её маме по камню, себе оставив самый горячий. В селение тоже был ручей и они все вместе ходили к ручью и опускали в ручей камни и они нагревались, на душе становилось тепло и приятно.

Спустя время сосед стал смотреть с интересом на камни, но у него не было ничего ценного, на что можно было обменять, в итоге он часто разговаривал со старушкой, тем самым набираясь тепла от камня. Скиталец объяснил ему - где он может найти свой камень, но сосед осознав, что надо идти несколько дней и результат не гарантирован-отказался.

Спустя время знакомая соседа, которая часто с ним говорила, когда он был рядом со старушкой, тоже начала проявлять интерес к камням и тут скиталец понял, что надо идти в долину за камнями, которые он положил в ручей. Взял с собой и соседа и его знакомую они пошли, в долине яблони выросли-до внушительных размеров и созрели на них плоды, попробовав яблоки-они все были удивлены вкусом. Но яблоки было не в чем нести, собрали все камни из ручья и ушли. В долине они встретили путника, но его камни не интересовали, а яблоки он и без них уже попробовал и уже хвалился, что идёт за ними. Скиталец был рад, что его урожай не пропадёт-пошёл с друзьями в селение. Камней они взяли запасных-около десятка, понимая, что когда то наступит предел, что желающих будет больше. Так и случилось, через несколько лет...

Источник: https://proza.ru/2020/07/21/1731