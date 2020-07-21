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“К юбилею обезьянней “Декларации”. 5-я студия”. Е.Ю.Спицын и Р.В.Ищенко на канале Россия-24

13:45. 21 июля 2020 119 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=llYFOWKeQyc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4623 3115
    малыш 21 июля 2020 в 14:43

    Когда нерусские управленцы Украины отказались от выполнения “минских договоренностей”, Украина подписала приговор нерусским ее управленцам. И все остальные декларации и наработки от Союза меркнут.
    Принятие российского гражданства с допустимостью двойного облегчает весь этот процесс.

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