“К юбилею обезьянней “Декларации”. 5-я студия”. Е.Ю.Спицын и Р.В.Ищенко на канале Россия-24

...олигархической Россией с её обезьяньей властью монетарных либерастов ...свой предстоящий 45-летний юбилей, на котором пообещали ... когда увидела уличного артиста-обезьяну… И Аскар из Вашингтона...встречаются в Лондоне на юбилее казахского банкира, то общаться...
....02). Поскольку эти тезисы предшествовали юбилею знакового события - 60-летию ХХ... оповещения “элит”. Образ толпы как обезьян известен ещё из фильма “Планета... Обезьян”.19 Однако «элиты» России грезят ...
Видите ли, в области науки нашего разума может быть достаточно. Что же касается верований и убеждений, то часто мы должны полагаться на других людей, верить тем, кто значительнее нас, и принимать их прозрения. В поисках предельного смысла человек в основном опирается на эмоциональные, а не только на интеллектуальные ресурсы, как мы знаем; иными словами, он должен верить в предельный смысл бытия.
Когда нерусские управленцы Украины отказались от выполнения “минских договоренностей”, Украина подписала приговор нерусским ее управленцам. И все остальные декларации и наработки от Союза меркнут.
Принятие российского гражданства с допустимостью двойного облегчает весь этот процесс.