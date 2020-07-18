Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу «подстилки Америки»
Звучало много пафосных слов о «многовековой борьбе за независимость», воплотившейся в этом документе. В торжественной трескотне скромно умалчивают о том, что Украина, в том числе руками самой Рады, давно уже растоптала эту декларацию и продолжает её растаптывать дальше. А это значит, что исторический правовой фундамент государства просто уничтожен.
Кроме того, провозгласили очень важный пункт, который потом не раз вспоминали в ходе жарких дебатов о национальной безопасности: «Украинская ССР торжественно объявляет о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участие в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие».
Источник: https://nstarikov.ru/kak-ideja-suvereniteta-ukrainy-privela-ee-k-statusu-podstilki-ameriki-117031