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Российские «Мистрали» будут построены в Крыму

09:21. 16 июля 2020 97 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Российские «Мистрали» будут построены в Крыму | Русская весна

Россия впервые в своей современной истории закладывает вертолетоносцы типа «Мистраль», сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

«Церемония состоится на керченском заводе «Залив», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о сразу двух универсальных десантных кораблях проекта 23900, однако их тактико-технические характеристики пока не уточняются, это планируется сделать после церемонии.

Известно, что головной корабль серии будет носить имя «Севастополь».

По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн.

Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На нем смогут базироваться вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27, Ка-29 и Ка-31.

Помимо боевых вертолетов, корабли получат и серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Это могут быть зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-М» и 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей «Севастополь» и «Владивосток» началось в 2012 и 2013 годах.

Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против России контракт расторгли. В итоге корабли продали Египту, где они вошли в боевой состав национальных ВМС.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1594880482

Метки: Новости

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