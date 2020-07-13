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С Марией 12.07.2020

23:46. 13 июля 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте. С вами программа “С Марией”, канал За суверенитет. Вас приветствует корреспондент Мария Гарнизо, а в эфире ст нами сегодня публицист, телеведущий, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Александрович Вассерман.

Добрый вечер, Анатолий Александрович.

Здравствуйте. Рад вас слышать и надеюсь что смогу сказать что-то интересное не только мне.

Хотелось бы начать разговор с того, что опираясь на последние события достигнута цель, успешно проведён референдум, более 77% поддержки по поправкам в конституцию РФ 1993 года. А это означает что и поддержка президенту Владимиру Владимировичу Путину соответствующая к его действиям. Появилось более широкое пространство для действий по завоеванию политического полного суверенитета страны. Планируются такие события как национализация, Центробанк, экономика, ресурсы, цензура и контроль СМИ, реформы, выборность судебной системы. Казалось бы вот, это то что намечено на ближайшее время у Национально-освободительного движения. И отдельно стоит вопрос о распаде СССР и восстановлении страны в границах 1945 года.

1946 года. Дело в том, что так называемая Подкарпатская Русь, ныне это Закарпатская область Украины, включена в состав СССР по результатам переговоров с Чехословакией, куда она входила в межвоенный период. И официально всё оформлено в 1946 году. Тогда же в сорок шестом году доставшаяся Советскому Союзу часть Восточной Пруссии преобразована в Калининградскую область. Так что формально процесс завершён только в 1946 году. Но это конечно технические подробности, но раз мы хотим сделать всё законным образом, то такие подробности тоже надо учитывать.

Трудно не согласиться с этим. И вопрос, каков ваш взгляд на будущую идеологию, общий знаменатель для нашего государства?

В том то и проблема, что наше общество находится ещё в процессе перемен. И соответственно пока не возможно точно сказать в чём может заключаться идеология достаточно долгосрочная, чтобы её стоило записать в Конституцию. Вот например, сейчас в Конституции в качестве основ прописаны на самом деле ключевые положения идеологии тоталитарной секты либералов, опирающейся на веру в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/s-mariej-12-07-2020/

Метки: NASA, видео блог, луна, Сафронов, ссср

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