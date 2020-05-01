Захарова vs. Навальный: Мария хотела поговорить с Алексеем, но затем совершила самоотвод. И люди знают почему

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сначала вызвала политика Алексея Навального на разговор, предположив, что он «струсит», однако когда дебаты уже были назначены, отказалась сама, и пользователей смущает её формулировка. Неудивительно, ведь в своём решении дипломат обвиняет оппонента, называет того «трусом», но люди помогли Марии определиться с реальными причинами, а их верными средствами стали троллинг и причинно-следственная связь.

Ещё 23 апреля представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью журналисту и писателю Михаилу Зыгарю заявила, что российские граждане, которые застряли за границей из-за пандемии COVID-19, виноваты в этом сами, а путешествия должны быть привилегией богатых и влиятельных. И простым людям это, похоже, не понравилось.

Alex Galimov

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о том, кому стоило бы открыть доступ для путешествия после пандемии. Захарова считает, что поездки за рубеж должны быть доступны тем, у кого нет ипотеки. И вообще, только состоятельным людям.

Кокс делает из людей уродов!

Негодование в Сети решила остановить сама Захарова. Женщина объяснила, что описание её позиции вырвали из контекста, однако парировать общественное недовольство ей это не помогло. Против убеждений среди прочих выступил блогер и оппозиционер Алексей Навальный. В ответ дипломат предложила ему разговор, хотя и усомнилась в том, что политик согласится.

Мария Захарова

Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились?

Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит.

Но Навальный на дебаты с Марией согласился, а сама Захарова анонсировала «прямой разговор» в 17:00 1 мая онлайн на канале оппозиционера. Вечером 30 апреля пара нашла и модератора для дискуссии в прямом эфире — им стал журналист Алексей Пивоваров. Однако уже утром он сообщил, что у сторон возникли разногласия и баттл отменяется. Чуть позже Захарова выдвинула свое видение произошедшего в своём фейсбуке: она указала на то, что ей выдвинули слишком много условий, а следовательно, виноват Навальный.

Мария Захарова

Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова.Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это.Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

На вторую партию обвинений Навальный ответил вновь предложением дебатов в любых условиях.

Алексей Навальный

Мария — вы просто образцовый и идеальный чиновник.

Я вам говорю: согласен на дебаты на любых условиях, но предпочитаю с модератором, конечно, это же дебаты, а не цирк.

Вы мне отвечаете: Навальный отказался, трус ты конченый.

А я ещё раз повторяю: хорошо, хотите без модератора — будет без модератора.

Готовы сегодня в 17 часов в прямом эфире?

Или ваша стратегия в том, чтобы струсить и отказаться, но везде писать, что отказался я?

На этом хроника сорвавшегося «прямого разговора» не закончилась — с Марией связались с радиостанции «Эхо Москвы», где ситуацию попытался прояснить Алексей Венедиктов. Захарова же рассказала, что не будет участвовать в дебатах из-за «слива и махинаций», которые устроил оппонент.

Alexey Navalny

Очень смешное видео.

Мария Захарова в прямом эфире "Эха Москвы" отказывается от дебатов.

Спустя полчаса после того, как написала "Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь". Пользователи же уверены, что причина отказаться у представителя МИД РФ была несколько иная. Проф. Преображенский @prof_preobr Мария Захарова вечером в четверг, за секунду до того, как вызвала Навального на дебаты: Из-за полуночного заявления о готовности к дискуссии и добровольного отказа Мария Захарова также быстро стала объектом для троллинга, ведь причин самоустранения оказалось больше, чем одна. Но основной версией пользовательского следствия стало состояние дипломата. Μuδ Ρоuccu Хахаха, как и следовало ожидать: Маня Захарова протрезвела и включила заднюю! Nasha Canada #StayHome Дебаты: Захарова-Навальный. Другой версией пользователей стал прямой приказ от начальства, ведь в своих высказываниях Захарова в том числе представляет интересы государства. И, похоже, этого баттла не было в его планах. Konstantin v. Eggert Думаю, с Марией Захаровой было так: она вызвала Навального на баттл по собственной инициативе, но ей позвонили и выговорили сверху. Потому что сами знаете кто даже имени Навального не произносит. Какие уж тут дебаты с госчиновником! Пришлось отказаться. Магия имён в Святой Руси. Валерий Соловей Марии Захаровой было прямо сказано, что ее уволят в случае дискуссии с Алексеем Навальным. Кого-то самоотвод Марии обрадовал, а других, наоборот, сильно расстроил, ведь подобные дебаты — один из немногих видов развлечений в период пандемии. Нестерова Красотка. Я и предполагала, что слив будет позорный, и Захарова не подвела Pan(da) Valdemar Захарова слилась. Моя супруга в шоке. Хотела реально пойти в магаз за попкорном и пивом, а тут такой облом.

Какая подлая у нас власть. Даже маленькие радости отнимает у населения Естественно, не обошлось и без мемов.

Infernia Overkill (оппозиция Нэвэльного)

Мемные пикчи с котиками на любой случай жизни.

Так Захарова хотела провести дебаты, а так все закончилось^

А ведь кто-то ещё вечером 30 числа предупреждал и знал, чем всё закончится.

Кибершашлычник

Совершенно не верю, что дебаты Навальный — Захарова будут. Она, походу, прибухнула и выступила, но ее поправят и придумают какую-то отличную причину для отмены.

После первой хейт-волны Захаровой пришлось ещё раз объяснить всем свою позицию в фейсбуке , где она развёрнуто повторила то, что написала ранее и сказала в эфире «Эха Москвы». Заключив следующее.

Знаете, что я скажу всей этой гопкомашке: вы только по ТУ сторону экрана сильны. Когда есть камера и вы. Когда можно обзывать и оскорблять людей, не подозревая, что они могут позвонить и сказать: давайте-ка я к вам приду и поговорим. Вы сильны, когда можно говорить в микрофон одному, без лимита и без вопросов. На одну тему, чтобы никто не смел перечить. И тема у вас одна — тема ненависти и злости. Они так и войдут в историю — как люди одной темы. Пропагандисты самих себя.

К сожалению для Захаровой, у онлайн-экспертов другое мнение — они и без дебатов, а только наблюдая за процессом их организации и краха, смогли определить безоговорочного победителя. И нет, это не Мария.

Леонид Ильич

Мария Захарова проиграла дебаты с Навальным даже не вступив в них.

Alexander Goode

Захарова: Навальный слился и не хочет.

Навальный: Хочу, на любых условиях.

Захарова: Какой же трус. Слился с дебатов.

Навальный: Я не сливаюсь, давайте дебаты.

…

Россия 24: Трус Навальный отказался от вызова на дебаты.

В конце марта Мария Захарова и сама попробовала в троллинг — в своём фейсбуке дипломат рассказала о разговоре с «очень богатыми» русскими, которые рвались на Родину. Представитель МИД решила, что история выйдет поучительной, однако тогда её высмеяли, а её слова поставили под сомнение, но соратники не оставили Марию без поддержки.

Кстати, методы и советы Захаровой для людей, которые во время пандемии коронавируса хотят вернуться домой из других стран, смущали жителей страны ещё когда количество заражённых в России не превышало тысячи человек. Тогда путешественники критиковали и Марию, и её сторонников, ведь в их ситуациях лайфхаки сотрудницы МИД просто не работали.

Источник: https://medialeaks.ru/0105ngtv-zakharova-vs-navalny/