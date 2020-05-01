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Захарова vs. Навальный: Мария хотела поговорить с Алексеем, но затем совершила самоотвод. И люди знают почему

23:25. 1 мая 2020 116 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

FB-Nik2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сначала вызвала политика Алексея Навального на разговор, предположив, что он «струсит», однако когда дебаты уже были назначены, отказалась сама, и пользователей смущает её формулировка. Неудивительно, ведь в своём решении дипломат обвиняет оппонента, называет того «трусом», но люди помогли Марии определиться с реальными причинами, а их верными средствами стали троллинг и причинно-следственная связь.

Ещё 23 апреля представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью журналисту и писателю Михаилу Зыгарю заявила, что российские граждане, которые застряли за границей из-за пандемии COVID-19, виноваты в этом сами, а путешествия должны быть привилегией богатых и влиятельных. И простым людям это, похоже, не понравилось.

Alex Galimov

annno

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о том, кому стоило бы открыть доступ для путешествия после пандемии. Захарова считает, что поездки за рубеж должны быть доступны тем, у кого нет ипотеки. И вообще, только состоятельным людям.
Кокс делает из людей уродов!

Негодование в Сети решила остановить сама Захарова. Женщина объяснила, что описание её позиции вырвали из контекста, однако парировать общественное недовольство ей это не помогло. Против убеждений среди прочих выступил блогер и оппозиционер Алексей Навальный. В ответ дипломат предложила ему разговор, хотя и усомнилась в том, что политик согласится.

Мария Захарова

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Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились?
Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит.

Но Навальный на дебаты с Марией согласился, а сама Захарова анонсировала «прямой разговор» в 17:00 1 мая онлайн на канале оппозиционера. Вечером 30 апреля пара нашла и модератора для дискуссии в прямом эфире — им стал журналист Алексей Пивоваров. Однако уже утром он сообщил, что у сторон возникли разногласия и баттл отменяется. Чуть позже Захарова выдвинула свое видение произошедшего в своём фейсбуке: она указала на то, что ей выдвинули слишком много условий, а следовательно, виноват Навальный.

Мария Захарова

Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова.Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это.Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

На вторую партию обвинений Навальный ответил вновь предложением дебатов в любых условиях.

Алексей Навальный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chtoДебаты: Захарова-Навальный.
 
Другой версией пользователей стал прямой приказ от начальства, ведь в своих высказываниях Захарова в том числе представляет интересы государства. И, похоже, этого баттла не было в его планах.
 
Konstantin v. Eggert
Думаю, с Марией Захаровой было так: она вызвала Навального на баттл по собственной инициативе, но ей позвонили и выговорили сверху. Потому что сами знаете кто даже имени Навального не произносит. Какие уж тут дебаты с госчиновником! Пришлось отказаться. Магия имён в Святой Руси.
Валерий Соловей
Марии Захаровой было прямо сказано, что ее уволят в случае дискуссии с Алексеем Навальным.
 
Кого-то самоотвод Марии обрадовал, а других, наоборот, сильно расстроил, ведь подобные дебаты — один из немногих видов развлечений в период пандемии.
 
Нестерова
rovКрасотка. Я и предполагала, что слив будет позорный, и Захарова не подвела
 

Pan(da) Valdemar

 

Захарова слилась. Моя супруга в шоке. Хотела реально пойти в магаз за попкорном и пивом, а тут такой облом.
Какая подлая у нас власть. Даже маленькие радости отнимает у населения

Естественно, не обошлось и без мемов.

 

Infernia Overkill (оппозиция Нэвэльного)

Мемные пикчи с котиками на любой случай жизни.
Так Захарова хотела провести дебаты, а так все закончилось^
 

photo_2020-05-01_17-18-19

 

А ведь кто-то ещё вечером 30 числа предупреждал и знал, чем всё закончится.

Кибершашлычник

Совершенно не верю, что дебаты Навальный — Захарова будут. Она, походу, прибухнула и выступила, но ее поправят и придумают какую-то отличную причину для отмены.
 
После первой хейт-волны Захаровой пришлось ещё раз объяснить всем свою позицию в фейсбуке, где она развёрнуто повторила то, что написала ранее и сказала в эфире «Эха Москвы». Заключив следующее.
Знаете, что я скажу всей этой гопкомашке: вы только по ТУ сторону экрана сильны. Когда есть камера и вы. Когда можно обзывать и оскорблять людей, не подозревая, что они могут позвонить и сказать: давайте-ка я к вам приду и поговорим. Вы сильны, когда можно говорить в микрофон одному, без лимита и без вопросов. На одну тему, чтобы никто не смел перечить. И тема у вас одна — тема ненависти и злости. Они так и войдут в историю — как люди одной темы. Пропагандисты самих себя.
 
К сожалению для Захаровой, у онлайн-экспертов другое мнение — они и без дебатов, а только наблюдая за процессом их организации и краха, смогли определить безоговорочного победителя. И нет, это не Мария.
 
Леонид Ильич
Мария Захарова проиграла дебаты с Навальным даже не вступив в них.
 
Alexander Goode
Захарова: Навальный слился и не хочет.
Навальный: Хочу, на любых условиях.
Захарова: Какой же трус. Слился с дебатов.
Навальный: Я не сливаюсь, давайте дебаты.

Россия 24: Трус Навальный отказался от вызова на дебаты.
 
В конце марта Мария Захарова и сама попробовала в троллинг — в своём фейсбуке дипломат рассказала о разговоре с «очень богатыми» русскими, которые рвались на Родину. Представитель МИД решила, что история выйдет поучительной, однако тогда её высмеяли, а её слова поставили под сомнение, но соратники не оставили Марию без поддержки.
Кстати, методы и советы Захаровой для людей, которые во время пандемии коронавируса хотят вернуться домой из других стран, смущали жителей страны ещё когда количество заражённых в России не превышало тысячи человек. Тогда путешественники критиковали и Марию, и её сторонников, ведь в их ситуациях лайфхаки сотрудницы МИД просто не работали.

Источник: https://medialeaks.ru/0105ngtv-zakharova-vs-navalny/

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 16756 1062
    Русофил 1 мая 2020 в 23:39

    Чё за ДИЧЬ ?
    Захарова НЕ дипломат а Навальный НЕ политик.
    Какой кретин всё перепутал?

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  • 15707 7627
    BlackCat 2 мая 2020 в 0:48

    Женечка красава!
    Всю нечисть ресурсов в одном посте.
    Страна должна знать героев)
    Что касаемо дискуссии – зачем Навальному изначально понадобился модератор?
    Есть неудобные вопросы?

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  • 15707 7627
    BlackCat 2 мая 2020 в 0:50

    Но Захарова явно погорячилась.
    Надо было Алексею дать возможность высказаться без дебатов, а потом задать встречные вопросы.
    Так было бы справедливее.
    Навальный тему начал – ему и ответ держать в итоге.
    А интервью у Захаровой и её видение журналисты могут взять.

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