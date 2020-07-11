Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени
13:10. 11 июля 2020 97 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение и в смирении находишь любовь.
А где остальные крейсера? Тут один крейсер выпустил одну ракету.
“Петр Великий” бортовой № 099 Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 «Орлан»
По классификации НАТО — «Kirov»,он там ваще один.
Не киношка ниче так ,пуск одной ракеты с десяти ракурсов и получаем десять ракет с десяти крейсеров,амеры там уже бьются в истерике.
Чем вас мультики не устраивают ? Там много чего страшно-ужасного .
А ещё у нас есть Хохол из школы прапорщиков. Так он вообще круче любой путинской вундервафли .