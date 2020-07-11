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Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени

13:10. 11 июля 2020 97 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P8RonVAYgg8

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16083 11365
    Владимир 11 июля 2020 в 13:54

    А где остальные крейсера? Тут один крейсер выпустил одну ракету.
    “Петр Великий” бортовой № 099 Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 «Орлан»
    По классификации НАТО — «Kirov»,он там ваще один.
    Не киношка ниче так ,пуск одной ракеты с десяти ракурсов и получаем десять ракет с десяти крейсеров,амеры там уже бьются в истерике.

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    • 35739 21233
      СерыйВладимир 11 июля 2020 в 14:07

      Чем вас мультики не устраивают ? Там много чего страшно-ужасного .
      А ещё у нас есть Хохол из школы прапорщиков. Так он вообще круче любой путинской вундервафли .

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