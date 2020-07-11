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1989-2009. «Пикник на обочине»

11:06. 11 июля 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Панджшерское ущелье, Афганистан




























































Источник: https://humus.livejournal.com/7306392.html

Метки: афганистан, история, Россия, фото

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