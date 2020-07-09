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В России еще больше упрощают жизнь транснациональным компаниям

13:01. 9 июля 2020 150 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
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" ....В плюсе тут оказываются иностранные фирмы, для которых упрощается вывод дивидендов из России, и это несмотря на торжество охранителей по поводу поправок в Конституцию "об усилении суверенитета"...."

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж. Как сообщает РБК, наиболее важная из предложенных поправок предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. Планируется также расширить и круг контролируемых иностранных компаний (КИК), прибыль которых можно будет освободить от налогообложения — преференции получат предприятия за рубежом, которые не являются налоговыми резидентами России, но контролируются российскими налоговыми резидентами.

Например, сейчас в случае, если холдинг в Германии владеет российской компанией через субхолдинг на Кипре, то при выплате дивидендов из России на Кипр в пониженных ставках налога могут отказать, поскольку германский холдинг напрямую ничего не вложил в российскую компанию. Теперь же такая "несправедливость" для иностранного бизнеса будет устранена.

При этом будут упрощены и требования, позволяющие использовать льготные ставки налогов при выплатах за рубеж дивидендов или процентов по предоставленным российским компаниям кредитам из-за рубежа. Если прямой акционер удовлетворяет требованиям для применения пониженной ставки, то они будут считаться выполненными и для бенефициара дивидендов. Предполагается, что эти нововведения решат проблемы при выплате дивидендов в большинство европейских стран.

Законопроект уже в скором времени может быть вынесен на рассмотрение парламента. И уже очевидно, что в плюсе тут оказываются иностранные фирмы, для которых упрощается вывод дивидендов из России, и это несмотря на торжество охранителей по поводу поправок в Конституцию "об усилении суверенитета". Российские же компании, начисляющие себе дивиденды и вкладывающие их в развитие производства на территории страны, напротив, привлекают внимание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В апреле недовольство парламента вызвала выплата "Ростсельмашем" за 2019 год дивидендов, при том что средства пошли на реконструкцию и строительство новых производственных площадок в России. Совладелец завода Константин Бабкин тогда ответил на критику призывом вернуть из-за границы баснословные суммы, накопленные Центробанком и госкорпорациями.

И новые предложения, которые вносятся в Госдуму, показывают, что руководство страны не собирается этого делать, а по-прежнему уповает на помощь "иностранных инвесторов" и создаёт режим наибольшего благоприятствования именно им. Ранее мы уже сообщали, что для КИКов планируют заменить 13%-ный налог разовой выплатой в 5 млн руб., что позволит компаниям с крупным оборотом сэкономить значительные суммы. Эта мера фактически нивелирует эффект от объявленного повышения НДФЛ с 13 до 15% для людей с доходом свыше 5 млн руб. в год.

— Такие изменения связаны с лоббированием интересов тех или иных группировок транснациональных компаний, зарегистрированных не в России, или зарегистрированных в России, но работающих более-менее транснационально. В зависимости от того, какая группа получает большие возможности для лоббирования, так и предлагаются различные законопроекты, под предлогом того, что в Россию пойдут "эффективные инвестиции" в ту или другую сферу, и это обязательно будут "инновации".

Потом "инновациями" оказывается строительство промышленного парка, который, по сути дела, оказывается зданием для размещения торгового центра или чего-нибудь в том же духе. Иногда такие здания необходимы "инвесторам", чтобы вырубить лес или продать нефть. Очень редко это связано с продажей запчастей к самолётам или чем-то чуть-чуть более продвинутым.

Второй вариант — это делается для облегчения вывода капитала. Здесь нужно разбираться в деталях, потому что налоговые льготы — это всегда процесс, который строится под компании. А он должен строиться под приоритетные сферы развития. Приоритетные сферы развития должны определяться на пять лет, как это делается в Китае, Южной Корее, скандинавских странах. И обязательно в этом участвуют не только государственные органы, но также бизнес, университеты, всё это делается открыто. А у нас совсем другая практика, которую все хорошо знают.

Такого рода "движения" в налоговом законодательстве происходят постоянно, на протяжении последних тридцати лет, в том числе двадцати путинских. Практически ничего не изменилось, кроме военно-промышленного комплекса. Там многое происходит на ручном управлении фактически под руководством нескольких человек, которые обвинены в должностном нервении, хотя по сути нередко речь идёт о коррупции, но как-то очень мягко — с отстранением от должности переводят на другую должность. 

 

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116201/

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8804 8066
    Stelm 9 июля 2020 в 13:20

    Поменяли Конституцию,что толку? Всегда червяк найдет ЛАЗЕЙКУ для обхождения закона. Потому что он червяк,и не может иначе.

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  • 4657 3705
    Sergey64 9 июля 2020 в 14:09

    Даже не удивляет, что это не Коли Старикова статья…

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    • 16024 11314
      ВладимирSergey64 9 июля 2020 в 15:13

      Нет Коля бы писал о победах Путина в борьбе с вывозом бабла,а тут все как раз наоборот.
      Впрочем че тут удивительного,Путин либерал и все эти действия как раз в духе либеральной экономики.

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