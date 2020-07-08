Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова для укрепления обороны

Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова, поддержав таким образом оборонный потенциал страны. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии.

«Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину — суверенитет и территориальная целостность страны должны быть восстановлены», — сказал министр обороны прибалтийского государства Юрий Луига.

При этом военный чиновник подчеркнул, что важно не только политически поддержать и помочь Украине, но и реально помочь оборонным возможностям государства.

«Помимо пожертвования оружия Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины и делится опытом в области территориальной и киберзащиты», — отметил Луига.

В то же время начальник вооружённых сил обороны Эстонии майор Ристо Партел сообщил, что пистолеты Макаров были переданы Украине, поскольку эстонская армия перешла на стандартный калибр НАТО.

«Макаров компактен, надежен и прост в использовании по своей конструкции и определенно добавит важный компонент в вооружение украинцев», — добавил Партел.

Также сообщается, что расходы на доставку пистолетов в Украину берёт на себя эстонская сторона.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украине нужна военная помощь от США, чтобы защитить себя от агрессии России.

Ранее Помпео заявил, что США выделят ЕС 1 млрд долларов, чтобы снизить зависимость от России.

Позднее сообщалось, что Министерство обороны США планирует предоставить Украине $250 млн в качестве дополнительной военной помощи. Средства намерены выделить в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI) на обучение украинских военных и закупку техники.

До этого представители правительства Турции и Кабинета министров подписали соглашение о военной помощи Украине. Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Фото: facebook

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Источник: https://nstarikov.ru/jestonija-otpravila-ukraine-2400-pistoletov-makarova-dlja-ukreplenija-oborony-116804