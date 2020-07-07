1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Иван Ребров в Москве







Иван Ребров (при рождении Ханс-Рольф Рипперт, нем. Hans-Rolf Rippert; 31 июля 1931, Шпандау, Германия — 27 февраля 2008, Франкфурт-на-Майне) — сценическое имя немецкого певца (бас) с диапазоном голоса в четыре октавы. Исполнял русские песни и романсы, народные песни многих других стран, оперные партии и духовную музыку.

Весной 1989 года по приглашению Михаила Горбачёва состоялся первый сольный концерт Реброва в Москве во Дворце Спорта «Динамо» в сопровождении Оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова.









































































































































Источник: https://humus.livejournal.com/7299965.html