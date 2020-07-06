Зимние храмы – свидетели планетарной катастрофы?
20:04. 6 июля 2020 135 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
„Ну вот и всё. Нам удалось найти и осмотреть именно зимний храм во всём его «великолепии». Не то чтобы результат меня удивил – я так и думал. А вот что меня удивило, это наличие 2-х храмов рядом, если один из них изначально зимним не был, то что это за строение и зачем оно нужно? Поистине уникальная Суздальская земля! Так что же такое зимние храмы: очередная историческая ложь или всё-таки свидетели некоего крупного катаклизма, который изменил климат на всей территории Российской империи в 19 веке?”
„Ну вот и всё. Нам удалось найти и осмотреть именно зимний храм во всём его «великолепии». Не то чтобы результат меня удивил – я так и думал. А вот что меня удивило, это наличие 2-х храмов рядом, если один из них изначально зимним не был, то что это за строение и зачем оно нужно? Поистине уникальная Суздальская земля! Так что же такое зимние храмы: очередная историческая ложь или всё-таки свидетели некоего крупного катаклизма, который изменил климат на всей территории Российской империи в 19 веке?”
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Странная какая то метода изучать изменение климата по храмам, наверное, есть и другие способы. Общепринятые. И тогда вдогонку вопрос: почему в Прибалтике замки с отоплением, а костёлы нет?