Грядет инопланетное вторжение или скоро мы вступим в контакт с инопланетной цивилизацией?

В заголовке я поставил знак вопроса по той причине, что оба варианта равнозначны по вероятности. Как я писал ранее, 18 мая произошло знаменательное событие - с планеты Земля в космос, стартовали сотни, а может и тысячи НЛО и сделали это одновременно. Я назвал это - эвакуация с планеты Земля и последующие события только укрепили меня в этой точке зрения.

Я постараюсь объяснить, что я вижу, поскольку я постоянно отслеживаю все, что связано с космосом и НЛО.

Итак, 18 мая мир изменился. да, это заметили не все, но это не отменяет этих изменений. Весь мир зарылся с головой в нору "самоизоляции", которую ввели, как по команде все страны мира. Редкое единодушие.

Учитывая, что отрицание реальности "эпидемии Ковид-19" по какой-то причине стало запретным на государственном уровне, я в этой статье "ужасную угрозу всему человечеству от ужасающей пандемии коронавируса" отрицать не стану. Верю - соблюдайте, самоизолируйтесь, носите маски. перчатки, галоши и резиновые сапоги. Делайте все, что вам говорят власти тех стран в которых вы проживаете.

Формальности выполнены и можно продолжать. Итак, мир самоизолировался, по сути "Земля остановилась", но события на ней совсем не остановились. То, что постоянно ускользало от нас, а именно феномен НЛО, вышел на совершенно новый уровень.

Если раньше, до "пандемии", наблюдения НЛО сводились к очень нечетким наблюдениям неких объектов, которые целенаправленно избегали попадания не только в объективы камер наблюдателей с земли, но и вообще старались вести незримый для землян процесс своего присутствия на нашей планете (нашей ли?) - использовали системы маскировки, летали на невероятно огромных скоростях, старались избегать густонаселенных районов, перемещались на больших высотах, то после "эвакуации 18 мая", все изменилось.

Улетели одни и прилетели совсем другие. Новые НЛО, ведут себя крайне нагло, показательно, наплевательски к тому факту, что земляне могут их увидеть и снять на видео. Более того, они умышленно демонстрируют себя и свое полное технологическое превосходство над земными технологиями.

Новые НЛО, отличаются от тех, которых мы наблюдали раньше. Технологии, форма летательных аппаратов, появление на небольших высотах, зависание на виду у всех над густонаселенными районами и крупными городами. Это происходит по всему миру и достаточно посмотреть примеры таких появлений в разделе "НЛО" на нашем сайте - Индия, Великобритания, Мексика, и многие другие страны включая Россию и сразу бросается в глаза тот факт, что после 18 мая, поведение НЛО изменилось кардинально.

Что это - акция устрашения, демонстрация присутствия, демонстрация технологического превосходства, изучение районов последующего вторжения, подготовка населения планеты к близкому контакту?

Эти НЛО и те, кто управляет ими, они иные. Они стоят на высшей ступени развития, и это позволило им пересечь бескрайние просторы космоса, что бы достичь нашей затерянной во Вселенной планеты. Зачем? Что им нужно - планета или мы?

То, как ведут себя эти "гости", скорее указывает на то, что им нужна планета, а не отсталая человеческая цивилизация с ее многочисленными проблемами и хамским, наплевательским отношением к планете на которой оно живет.

Если они агрессоры, которым нужна планета, то учитывая их технологическое превосходство, завоевание Земли для них не стало бы большой проблемой. Возможно их цель - уберечь планету от варварского отношения к ней нас - людей, но без радикальных мер по очистке планеты от паразитов ее убивающих.

Вполне возможно, что руководству всех стран был поставлен ультиматум - меняйте свой образ жизни или умрите. Может наш мир, наш образ жизни кардинально поменяется после "общемировой самоизоляции"? Хотя зная человеческую природу, наше непреодолимое стремление все разрушать и уничтожать, слабо верится, что оно способно измениться без применения к нему жестких, карательных мер. Лишь стоя на краю пропасти, люди изменят свое отношение к планете и жизни вообще. Но ведь для того. что бы мы подошли к краю пропасти и осознали бесповоротность момента, нас к этой самой пропасти должен ведь, кто-то подтолкнуть?

То, что на нашу планету прибыли и продолжают прибывать некие новые внеземные силы, косвенно подтверждает недавний запуск ракеты Илона Маска с частными космонавтами на борту к Международной Космической Станции. Сам по себе этот запуск не стал прорывом, ни в технологиях, ни в чем-то еще. США использовав частного подрядчика, вывели на низкую орбиту капсулу с двумя людьми. "Великое" достижение для США, которые не могли этого сделать последние 10 лет, но для мира и космонавтики, ничего прорывного не случилось, но случилось то, что более показательно - во время этого запуска, ракету и капсулу с астронавтами сопровождали множество НЛО и все это, транслировалось в прямом эфире на весь мир. Это видели - миллионы людей.

Вдумайтесь, пожалуй впервые в истории в прямом эфире не скрывая, показали миллионам людей то, что в атмосфере нашей планеты и на ее орбите присутствуют НЛО. А, ведь раньше, даже из-за одного НЛО промелькнувшего в объективе камер прямых трансляций с МКС или во время прямых включений с орбиты, трансляцию немедленно прерывали, но не в этот раз. Почему?

Неужели верили. что этих НЛО летающих по орбите планеты, как у себя дома, вокруг капсулы с космонавтами и в верхних слоях атмосферы никто не заметит? Или сделали это специально, с целью подготовки миллионов смотревших это людей к последующим событиям? Вторжению или контакту?

Интересно то, что после запуска Илона Маска и демонстрации НЛО на орбите нашей планеты, трансляцию с камеры установленной на МКС - прекратили. Совсем. Камера отключена. Почему? Уж не потому-ли, что в объектив этой камеры будет попадать столько НЛО, что на земле может начаться всеобщий психоз и паника среди неокрепших умов современного человечества?

Вот такой анализ ситуации. Коротко, но для того. что бы вы начали анализировать происходящее и делать выводы, вполне достаточно. Я же буду продолжать следить за ситуацией и оперативно информировать вас о значимых событиях, которые могут повлиять на всю нашу цивилизацию. Оперативную информацию о странных, необъяснимых событиях и происшествиях, вы сможете получать ежедневно из нашей ленты новостей.

"Истина где-то рядом" - поверьте, она не просто рядом, она уже стучится к нам в двери и будем надеяться, что стучать она будет пальцами, а не кованным сапогом...