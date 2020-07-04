Взорванный перевал и ледяной ад на высоте 4000 м: недавняя операция России в Афгане (ФОТО)

Пока в Вашингтоне рассказывают о том, что ГРУ якобы развязало настоящую охоту на военных США в Афганистане, в МЧС напомнили о реальных операциях России в исламской республике.

В конце 2001 года произошло усиление военных действий в Афганистане между противоборствующими группировками, обострилась проблема жизнеобеспечения мирного населения этой страны.

Россия в рамках международной акции активно включилась в оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Гуманитарные грузы доставлялись авиацией МЧС России, а также автомобильными колоннами через Таджикистан и Киргизию. Маршруты проходили через перевалы высотой до 4700 м., температура воздуха в некоторые дни опускалась до минус 45–50 градусов. Российскими спасателями был разминирован и восстановлен ранее взорванный тоннель Саланг, что позволило направить гуманитарные конвои по более короткому и удобному маршруту.

В конце ноября 2001 года в Кабуле был развернут гуманитарный центр МЧС России, включающий полевой госпиталь с многофункциональным лечебно-диагностическим оборудованием. Медицинская помощь была оказана более, чем 6000 человек. По завершению миссии 20 января 2002 года оборудование и имущество переданы Министерству здравоохранения Афганистана.

За время проведения гуманитарной операции в Афганистан доставлено свыше 1000 тонн гуманитарных грузов, включая 500 тонн продовольствия, 43 тонны медикаментов.

Чрезвычайное гуманитарное реагирование России по оказанию помощи населению Афганистана стала первой совместной операцией России, центрально-азиатских республик, Великобритании и ООН. В ней также впервые было отработано взаимодействие чрезвычайных служб трех стран — России, Киргизии и Таджикистана.

«Салан представляет собой более чем 80-километровую систему дорог, переходов, мостов, галерей и почти 3-километровый тоннель, расположенный на высоте 3300 метров над уровнем моря. Это основная артерия, связывающая север с югом Афганистана. Во время войны северян с талибами тоннель был взорван. Зона сплошного завала составляла почти половину длины тоннеля», — из воспоминаний В. Сывана, полковника юстиции.

Ежедневно на прием приходило до четырех тысяч человек. Даже из Пакистана шли люди. Местная охрана держала их неподалеку от нашего лагеря, а на территорию пускали небольшими группами по 20–30 человек. Смотрим, а их все больше и больше. Оказывается, женщины, чтобы попасть к врачам, прорыли лаз под глиняной стеной. Причем лаз довольно большой, но главное, они каким-то образом сумели разорвать колючую проволоку. Вообще с лечением женщин поначалу возникли проблемы. Доходило до абсурда, когда медсестра вела прием, а врач сидел снаружи за палаткой», — из воспоминаний А. Иванюся, заместителя начальника Центроспаса.

Перевал Саланг — это единственный автомобильный путь, который связывает центр и юг страны с севером. К тому же, через Саланг проходит самый короткий путь в Таджикистан.

За перевал всегда шли ожесточенные бои, и каждая афганская группировка хотела взять его под свой контроль. В результате Саланг взорвали, и сейчас он полностью засыпан камнями и песком.

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