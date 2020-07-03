Нас спасёт малый бизнес! Спор с либертарианцем
16:00. 3 июля 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Различные предметы, спроецированные из их измерения не в разные, а в одно и то же низшее по отношению к нему измерение, отображаются в своих проекциях так, что проекции оказываются не противоречивыми, но многозначными. Если, например, я проецирую цилиндр, конус и шар из трехмерного пространства на двумерную плоскость, параллельную основаниям цилиндра и конуса, то во всех трех случаях получается круг.